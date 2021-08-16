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Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı - Son Dakika

Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı

16.08.2021 17:59
Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı, System.String[]

Denizli'de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli'de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir süredir takibe aldığı tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken iş yerlerinde yapılan aramalarda ise TAPDK bandrolü bulunmayan 5 bin 920 adet dolma sigara ve bin 183 adet kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı
Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı

Denizli, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı - Son Dakika


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