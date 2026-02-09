Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 121 Artış

TİCARET Bakanlığı, ocak ayında yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadelede geçen yılın aynı ayına göre yüzde 121'lik artış sağlandığını ve değeri 7 milyar 655 milyon lirayı bulan kaçak eşya ile uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin; uzmanlaşmış beşeri kadroları, ileri teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz teknikleri ile yürüttüğü yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini, 2026 yılında da Türkiye genelinde kararlılıkla sürdürdüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza birimlerince 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde; geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 121 artışla, toplam 7 milyar 655 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 4 milyar 805 milyon TL değerinde uyuşturucu madde, 706 milyon 689 bin TL değerinde çeşitli eşya, 418 milyon 286 bin TL değerinde tekstil malzemesi başta olmak üzere; akaryakıttan canlı hayvana, tütün ve tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirilmiştir" denildi.

'KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK'

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin; ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek özellikle gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne kesinlikle geçit vermeyeceği kaydedilerek, "Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelesini 2026 yılında da azim ve kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.