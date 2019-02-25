Kaçarken Çamura Saplanan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de bir iş yerinden 21 bin 750 lira çaldığı iddia edilen Türkmenistan uyruklu şüpheli, kaçarken çamura saplanması sonucu vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edirne
'de bir iş yerinden 21 bin 750 lira çaldığı iddia edilen Türkmenistan
uyruklu şüpheli, kaçarken çamura saplanması sonucu vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Süloğlu
ilçesine bağlı Keramettin köyünde, süt toplama merkezinden motosikletiyle kaçarak çıkan bir kişiyi takip eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Türkmenistan uyruklu G.P. olduğu belirlenen şüpheli. köylülerin ve devriye ekibinin takibi sonucu. boş arazide çamura saplanmış vaziyette yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çalındığı iddia edilen 21 bin 750 lira bulundu. Gözaltına alınan G.P, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:48 Kaynak: AA
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