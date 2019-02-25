Son Dakika Haberleri: Kaçarken Çamura Saplanan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Kaçarken Çamura Saplanan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de bir iş yerinden 21 bin 750 lira çaldığı iddia edilen Türkmenistan uyruklu şüpheli, kaçarken çamura saplanması sonucu vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçarken Çamura Saplanan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Edirne'de bir iş yerinden 21 bin 750 lira çaldığı iddia edilen Türkmenistan uyruklu şüpheli, kaçarken çamura saplanması sonucu vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde, süt toplama merkezinden motosikletiyle kaçarak çıkan bir kişiyi takip eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Türkmenistan uyruklu G.P. olduğu belirlenen şüpheli. köylülerin ve devriye ekibinin takibi sonucu. boş arazide çamura saplanmış vaziyette yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çalındığı iddia edilen 21 bin 750 lira bulundu. Gözaltına alınan G.P, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:48 Kaynak: AA

Edirne, Türkmenistan, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Mezardaki Çukur Jandarmayı Harekete Geçirdi Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi Çinliler, Edirne'yi Keşfe Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 18:55:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçarken Çamura Saplanan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]