KAÇARKEN MİDYE DOLU ÇUVALLARI DENİZE ATTILAR - Son Dakika

İZMİT Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi, deniz polisini görünce kaçmaya başladı. Körfez ilçesinden karşı kıyıda bulunan Karamürsel ilçesine doğru kaçan kaçak avcılar, yaklaşık 25 çuval midyeyi denize atarken, kıyıya ulaştıklarında yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri, Körfez ilçesi Hereke açıklarında kaçak midye avcılarının olduğu yönündeki bilgi üzerine bölgeye hareket etti. Deniz polisi, teknede bulunan birisi dalgıç kıyafetli 2 kişiyi durmaları yönünde uyardı. Tekne, karşı kıyıda bulunan Karamürsel ilçesine doğru giderken, teknede bulunan kişi midye dolu yaklaşık 25 çuvalı denize attı. Karamürsel'de limanın olduğu bölgeye ulaşan 2 kişi kıyıda bulunan ekipler tarafından yakalandı. 5 metre uzunluğundaki tekneye el konulurken, M.G. ve T.G. hakkında Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.
Kaynak: DHA
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