Kaçırılan çocuğu gözyaşları kurtardı - Son Dakika
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Kaçırılan çocuğu gözyaşları kurtardı

12.04.2023 13:43
Kaçırılan çocuğu gözyaşları kurtardı

Denizli'de 3 gün önce kontrol için gittiği hastaneden kaybolan 4 yaşındaki Emirhan, Uşak karayolunda bulundu.

Denizli'de 3 gün önce kontrol için gittiği hastaneden kaybolan 4 yaşındaki Emirhan, Uşak karayolunda bulundu. Kaçırıldığı ortaya çıkan çocuğu, çok ağlaması nedeniyle trafik kontrol noktasına yakın bir yerde araçtan indiren şüpheliler, kayıplara karıştı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Samanlık Mahallesi'nde ikamet eden Emirhan H. (4), geçtiğimiz Pazartesi günü, annesi ile birlikte ameliyat sonrası kontrolleri için geldiği Pamukkale Üniversite Hastanesi'nde ortadan kayboldu. Ailenin bir türlü ulaşamadığı Emirhan, tüm aralamalara rağmen bulunmadı. Polise kayıp ihbarında bulunan aile perişan olurken, sevindirici haber bu sabah geldi. Hastane bahçesinden kaçırıldığı ortaya çıkan Emirhan, Uşak kara yolunda trafik kontrolü yapan ekipler tarafından sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

"Çok ağlayınca indirmek zorunda kalmışlar"

Çocuğunu kaçıran şüphelilerin Emirhan'ın çok ağlaması nedeniyle paniklediğini ifade eden baba Mustafa H., "Eşimle oğlum, Pazartesi günü üniversite hastanesine ameliyat sonrası kontrol için kontrole gitmişti. Bahçede beklerken çocuk bir anda ortadan kaybolmuş. Tüm aramalarımıza rağmen onu bulamadık. Kimin kaçırdığı hakkında bilgimiz yok. Kaçıran şahıs veya şahıslar, trafik kontrolünü görünce Emirhan'ın da ağlaması üzerine korkarak arabadan indirmiş, yollarına devam etmişler. Arkadan gelen bir başka araç sürücüsü çocuğu alarak kontrol noktasındaki ekiplere teslim ederek bilgi vermiş. Çok şükür şuan oğlumuz yanımızda herhangi bir sıkıntısı yok" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırılan çocuğu gözyaşları kurtardı - Son Dakika


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