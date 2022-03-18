Kaçkar Dağları Heliski meraklılarıyla da turizme katkı sunuyor - Son Dakika
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Kaçkar Dağları Heliski meraklılarıyla da turizme katkı sunuyor

18.03.2022 13:32

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye- İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyete, bu hafta 22 kişilik sporcu kafilesi katıldı.

Kaçkar Dağları'nda İsviçre, Bulgaristan, İngiltere ve Belçika'dan gelen 22 sporcu, elverişli hava koşullarında karın keyfini çıkarıyor. Hafta boyunca kar yağışının devam etmesi nedeniyle helikopter zaman zaman uçamayınca kar motorları ile belli bölgeye kadar çıkarılan sporcular ağaçların arasında faaliyetlerini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığı bölgede kayan sporcular, güvenliği en üst seviyede tutarken karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Öte yandan, nisan ayı ortalarına kadar uzatılan faaliyet için yeni sporcular da akredite yaptırıyor.

Kaçkar Dağları Heliski meraklılarıyla da turizme katkı sunuyor
Kaçkar Dağları Heliski meraklılarıyla da turizme katkı sunuyor
Kaçkar Dağları Heliski meraklılarıyla da turizme katkı sunuyor
Kaçkar Dağları Heliski meraklılarıyla da turizme katkı sunuyor

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Turizm, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Turizm Kaçkar Dağları Heliski meraklılarıyla da turizme katkı sunuyor - Son Dakika


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