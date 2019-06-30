Son Dakika Haberleri: Kaçkar'lara Haziran'ın son gününde kar yağdı
Son Dakika Genel Haber

Kaçkar'lara Haziran'ın son gününde kar yağdı

1 saat önce

Kaçkar'lara Haziran'ın son gününde kar yağdıRİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na Haziran aynın son günüde kar yağdı.

Kaçkar'lara Haziran'ın son gününde kar yağdı
RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na Haziran aynın son günüde kar yağdı.
Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları'na Haziran ayının son günü yağan kar herkesi şaşırttı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Kaçkar Dağları'nın zirvesine tırmanmak isteyen dağcılar Avusor Yaylası'ndan geriye dönmek zorunda kaldı. Zirveye tırmanmak üzere sabah 06.00 sularında yola çıkan 40 dağcı Avusor yaylasında şiddetli kar yağışına yakalandığı için geriye dönmek zorunda kaldı.
Kaçkarlara tırmanırken yoğun kar yağışı nedeniyle geri dönen kafileden Ercan Kesti isimli dağcı, "Kaçkarlara tırmanmaya çalıştık ama inanılmaz bir kar yağışı var. Avusor yaylasından geriye dönüş kararı aldık. Sağlıklı bir şekilde evlerimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaçkar'lara Haziran'ın son gününde kar yağdı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Kaçkar Dağları, Rize, Çamlıhemşin, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kan donduran görüntüler! Temizlik işçisi, yavru köpeği çöp gibi süpürüp dereye attı Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: İlacımı kullanmadığımda böyle tuhaf oluyorum Petrol sahasında Kazak işçiler, Arap işçilere saldırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:16:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçkar'lara Haziran'ın son gününde kar yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]