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Kader Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

Kader Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı

13.09.2021 15:20
Kader Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Ağrılı sporcu Kader Çelik memleketi Ağrı'da coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yi yenerek üst üste ikinci kez olimpiyatlarda şampiyon oldu.

Şampiyon Takımın başarılı sporcusu Kader Çelik, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ,Tokyo'da tarih yazan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Ağrılı sporcu Kader Çelik'i makamında ağırlayarak cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

İl Müdürü Çalgan,Ülkemizi temsil eden milli sporcumuzu mücadelesinden dolayı kutlayarak, teşekkür etti.

Kader Çelik'in kardeşi Zeynep Çelik ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Kader Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı

Türkiye, Milli, Tokyo, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kader Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kader Çelik Ağrı'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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