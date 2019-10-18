Son Dakika Haberleri: Kadıköy Belediyesi'nden kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nden kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Kadıköy Belediyesi'nden kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

10 dakika önce

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin belediye çalışanları ve muhtarlar için seminer düzenledi.

Kadıköy Belediyesi'nden kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi, System.String[]

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin belediye çalışanları ve muhtarlar için seminer düzenledi. Seminerde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve Avukat İpek Bozkurt, şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın, çocuk ve aile bireylerinin korunmasını amaçlayan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanun ve İstanbul Sözleşmesine yönelik bilgi verdi. Ataselim ve Bozkurt Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bireylerin ve belediyelerin üzerine düşen görevleri anlattı, belediye çalışanlarının sorularını yanıtladı.


Türkiye'de kadına yönelik şiddete ilişkin veriler paylaşan ve Eylül ayında 53 kadının öldürüldüğünü aktaran Fidan Ataselim bu konuda belediyelerin de üzerine düşen görevler olduğunun altını çizdi. Ataselim, "Belediyelerin nüfusları oranında sığınma evi açmaları gerekiyor. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği birimi ve kadın dayanışma merkezilerinin açılması, belediyelerin bütün yönetim organlarında kadınların katılımları ile ilgili düzenlemelerin yapılması bu alanda atılabilecek önemli adımlar. Öte yandan belediyeler kadın haklarına yönelik bilgilendirme amaçlı eğitimler düzenleyebilir, 6284 sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği ile ilgili halka açık toplantılar düzenleyebilir. Belediyeler kreş hizmeti verebilir, kadınlara istihdam sağlayabilir." diye konuştu.


Eğitimde kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun hazırladığı broşürler de dağıtıldı. Broşürlerde yer alan bilgiler şöyle:


"Kadına yönelik şiddet karşısında yapılabilecekler


Şiddete uğruyor, tehdit ediliyor, rahatsız ediliyorsanız 6284 sayılı Koruma Kanunu'ndan yararlanabilirsiniz.


En yakın polis, jandarma, aile mahkemesi, savcı, valilik, kaymakamlığa veya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi(ŞÖNİM)'e giderek başvurabilirsiniz.


155 Polis, 156 Jandarma, 183 Aile Bakanlığı hatlarını arayabilirsiniz.


Polis koruma görevini yerine getirmiyor veya başvuru işlemlerinizde engellerle karşılaşıyorsanız 05050041198 no'lu telefondan Kadın Meclisleri ve Platformuna ulaşabilir, haklarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.


6284 Sayılı Kanun ile yararlanabileceğiniz haklar


En az 1 ay süreyle şiddete uğrayan kişinin size yaklaşmaması


Size ve çocuklarınıza 'barınma yeri' sağlanması


İşyerinizin değiştirilmesi


Çocuklarınızın velayetinin geçici olarak size verilmesi


Sizin ve çocuklarınızın kimlik belgelerinin değiştirilmesi


Koruma süresi boyunca maddi yardım verilmesi


Şiddet uygulayan kişinin sizi telefon veya internet aracılığıyla rahatsız etmemesi". - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
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