Kadıköy'de tepki çeken olay! Belediyenin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımına okul müdürü ve kantincilerden engel - Son Dakika
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Kadıköy'de tepki çeken olay! Belediyenin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımına okul müdürü ve kantincilerden engel

30.11.2022 17:50

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere çorba dağıtmak isteyen Kadıköy Belediyesi personeline okul yönetimi ve kantinciler engel oldu. Yaşanan engelleme sonrası arbede çıkarken Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Gün aydınlanmadan yola düşen çocuklarımıza sıcak çorba ikramımız, okul yönetimi ve kantin işletmecileri tarafından engellendi. Çalışanlarımıza fiziksel müdahalede bulunuldu" dedi.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi ve kantincileri, Kadıköy Belediyesi'nin öğrencilere çorba dağıtmasına engel oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı o anları Twitter hesabı üzerinden yayınlarken, paylaşımına dikkat çeken bir de açıklama ekledi.

"GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yayınladığı videoya "Gün aydınlanmadan yola düşen çocuklarımıza sıcak çorba ikramımız, okul yönetimi ve kantin işletmecileri tarafından engellendi. Çalışanlarımıza sözlü ve fiziksel müdahalede bulunuldu. Tahammülsüzlüklere, engellere rağmen gençlerimizin, komşularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." notunu düştü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Öte yandan yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı okul yönetimi ve kantincileri eleştirirken, belediye başkanının paylaşımına yorum yağdı.

Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Görüntülere tepki yağıyor! Belediye öğrencilere ücretsiz yemek dağıttı, müdür ve kantinciler anında engel oldu
Görüntülere tepki yağıyor! Belediye öğrencilere ücretsiz yemek dağıttı, müdür ve kantinciler anında engel oldu
Görüntülere tepki yağıyor! Belediye öğrencilere ücretsiz yemek dağıttı, müdür ve kantinciler anında engel oldu
Görüntülere tepki yağıyor! Belediye öğrencilere ücretsiz yemek dağıttı, müdür ve kantinciler anında engel oldu
Görüntülere tepki yağıyor! Belediye öğrencilere ücretsiz yemek dağıttı, müdür ve kantinciler anında engel oldu
YORUMLAR (1)
  • nazım arat: Bütün okullara dağıtıyor ise okul ayıp etmiş, sadece İmam Hatip Lisesine dağıtmak istiyor ise Kadıköy belediyesi art niyetlidir Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de tepki çeken olay! Belediyenin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımına okul müdürü ve kantincilerden engel - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de tepki çeken olay! Belediyenin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımına okul müdürü ve kantincilerden engel - Son Dakika
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