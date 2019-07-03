Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi
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Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi

1 saat önce

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı.

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın havadan görüntülendi. Kadıköy Fenerbahçe Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlenirken, dumandan etkilenen bir itfaiye erine olay yerindeki ambulansta müdahale yapıldı. Binada çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
(Caner Evyapan - Mustafa Esen/İHA)
Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:50 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kadıköy, Güncel
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