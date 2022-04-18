Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle göçük meydana geldi - Son Dakika
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Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle göçük meydana geldi

18.04.2022 20:30
Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle göçük meydana geldi

Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle göçük meydana geldi.

Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle göçük meydana geldi.

Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, göçüğün meydana geldiği alana yakın olan 5 katlı apartmanın çevresinde önlem aldı. İtfaiye ve belediye ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Girişi kapanan apartmanda oturanlar tahliye edildi, belediye ekipleri binayı mühürledi.

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Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle göçük meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle göçük meydana geldi - Son Dakika
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