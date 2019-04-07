Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Cinayet (2)

Kadıköy'de Cinayet (2)

32 dakika önce

Kadıköy'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kadıköy'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi'ndeki bir kafenin önünde bulunan arabasının yanında silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli ya da şüpheliler olay sonrasında kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucunda Ünğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıkları, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında arabada bulunduğunu, çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı ifade etti.

Bölgede inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ünğan, 26 Eylül 2014'te, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında firari sanık olarak aranıyordu. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:26 Kaynak: AA

Bağdat, Polis, Kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Üniversitesi'nde Görevli Profesör Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar! İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 19:58:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Cinayet (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]