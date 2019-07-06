Kadıköy'de denize düşen kadını zabıta kurtardı
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KADIKÖY'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:39 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı.
Saat 16.00 sıralarında Kadıköy
iskelesinde meydana gelen olayda, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadını Kadıköy İskelesi'nde görevli zabıta Mustafa Gül
kurtardı. Denize atlayan zabıta Gül, kadını kıyıya taşıyarak karaya çıkardı. Kurtarılan kadın olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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