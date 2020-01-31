KADIKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Son Dakika

KADIKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

15 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA Kadıköy D 100 Karayolu yan yol, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

KADIKÖY'DE KAMYONET DEVRİLDİ; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU, System.String[]

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy D 100 Karayolu yan yol, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D 100 yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D 100 yanyol Bostancı Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağında meydana geldi. Bahattin Türkmen'in kullandığı 34 Y 1867 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza yan yolda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonet kaldırılması

-Yoğunlaşan trafik

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay


Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
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