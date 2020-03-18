Kadıköy'de nikahlar törensiz kıyılıyor - Son Dakika
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Kadıköy'de nikahlar törensiz kıyılıyor

7 saat önce

Kadıköy Evlendirme Dairesinde koronavirüs önlemleri kapsamında nikahlar tören yapılmadan, 2 şahidin katılımıyla kıyılmaya başlandı.

Kadıköy Evlendirme Dairesinde koronavirüs önlemleri kapsamında nikahlar tören yapılmadan, 2 şahidin katılımıyla kıyılmaya başlandı. Gelin ve damatlar ise tedbir kapsamında nikahlarına maskeyle katıldı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs önlemleri, kurumlarda uygulanmaya devam ediyor. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde de bu kapsamda nikahlar tören yapılmadan, 2 şahidin katılımıyla kıyılmaya başlandı. Evlenecek çiftler maskeleriyle nikah salonuna gelirken, çiftin yakınları ise salonun dışında bekledi. Yoğun tedbirlerin alındığı nikah dairesinde nikahı kıyılan çiftelere dezenfekte için kolonya ikram edildi.

Nikahı kıyılan çiftlerden Özcan ve Saliha Gül çifti, mutlu olduklarını ifade etti. 1 yıldır nişanlı olduklarını dile getiren Özcan Gül, "Maskeyle nikaha geldik. İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor. Buruk duygular içindeyiz ama yine de mutluyuz. Düğün istiyorduk ama koronavirüs tedbirler kapsamında zor." diye konuştu.

Saliha Gül de, gelinlik giyip düğünü hayal ettiğini ancak her şeyin başının sağlık olduğunu ifade etti. Gül, "Heyecanlıyız. Tören kısa ve güzel geçti." dedi.

Çiftlerden Natalia ve Ali Kemal Pamir de, mutlu olduklarını ifade etti. Ali Kemal Pamir, tören olmadan da nikahların kıyılabileceğini dile getirerek, "Tören yapmayı düşünmüyorduk. Mutluyuz." dedi.

Kadıköy Evlendirme Dairesi Sorumlusu İrep Korkmaz da, şunları kaydetti:

"Nikahların hiçbiri iptal olmadı. Çoğunlukla bugün, yarın ve cuma günü nikahlarının hemen kıyılması talebi geldi. Tüm nikahlarımız törensiz ve 2 şahitle devam ediyor. Çiftler tabii ki panik oldular ve hemen evlenmek istiyorlar. Bugün 25 olmak üzere 3 günde 60 nikah kıyacağız. Çiftlerimiz 2 şahitle nikah salonuna geliyorlar ve konuk yok. Önlemler kapsamında salona çiftlerin dışında kimse giremiyor. Salonlar kapatıldı. Salonda maske, eldiven takılarak ve dezenfekte işlemleri yapılarak koronavirüse karşı önlemler alındı."

Kadıköy'de nikahlar törensiz kıyılıyor

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:50 Kaynak: AA

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