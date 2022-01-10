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KADIKÖY'DE OKUL SERVİSLERİNE DENETİM - Son Dakika

KADIKÖY'DE OKUL SERVİSLERİNE DENETİM

10.01.2022 09:00

KADIKÖY'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

KADIKÖY'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde evrak kontrolünün yanı sıra, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulup, uyulmadığına bakıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, İstanbul'da belirlenen noktalarda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi. Bağdat Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu. Bir öğrenci servisinde görevli hostesöMaskeleri takılı öğrencilerin. Her öğrencinin arasında bir koltuk boş, sosyal mesafeye uyuluyor. Dezenfektan da var servisimizde.Kurallara uyuyoruz diye konuştu.

KADIKÖY'DE OKUL SERVİSLERİNE DENETİM
KADIKÖY'DE OKUL SERVİSLERİNE DENETİM
KADIKÖY'DE OKUL SERVİSLERİNE DENETİM
KADIKÖY'DE OKUL SERVİSLERİNE DENETİM
KADIKÖY'DE OKUL SERVİSLERİNE DENETİM
KADIKÖY'DE OKUL SERVİSLERİNE DENETİM

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Trafik Denetleme, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE OKUL SERVİSLERİNE DENETİM - Son Dakika


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