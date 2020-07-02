KADIKÖY'DE SEMT PAZARLARINDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNA UYULMUYOR - Son Dakika

KADIKÖY'DE SEMT PAZARLARINDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNA UYULMUYOR

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAKadıköy'de sokağa kurulan semt pazarlarında bazı satıcı ve müşterilerin maske takma zorunluluğu ile sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

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Kadıköy'de sokağa kurulan semt pazarlarında bazı satıcı ve müşterilerin maske takma zorunluluğu ile sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirdikleri gözlendi.

Kadıköy İlçesinde semt pazarlarında sokağa kurulan halk pazarında kalabalık olmaya devam ediyor. Perşembe günleri Erenköy Mahallesi'nde kurulanan semt pazarında, bazı satıcı ve müşterilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirdikleri kameraya yansıdı.

BELEDİYE SEMT PAZARLARINI KONTROL ETMİYOR

Pazar girişlerine zorunlu olan dezenfektan malzemeleri konulmazken, Kadıköy Belediyesi zabıta ekiplerinin semt pazarlarında denetimlerde bulunmadığı iddia edildi.

Semt Pazarından alışveriş yapan Belgin Çilingiroğlu, Pazarcılar sosyal mesafe kuralarına uymuyor ve tezgahların arasında bile hiç mesafe koymuyorlar. Kadıköy Belediyesi pazarları kontrol etmiyor, mesafe kuralı yok, pazarcılar sebze ve meyveleri elleriyle veriyorlar. İnsanlar alışveriş yaparken sosyal mesafeyi korumuyor. Bu durumdan çok rahatsız oluyoruz dedi.

YÜZLERİNDE MASKE YOK

Pazardan alışveriş yapan bir vatandaş ise, Kimse sosyal mesafe kuralarına uymuyor. Hiçbir şekilde memnun değilim. Ben alışveriş yaparken sosyal mesafeye uyuyorum ama pazarcıların yüzlerinde maske yok. Ben çok şikayetçiyim. Belediye bu konu da hiçbir önlem almıyor ondan da şikayetçiyim diye konuştu.

Kadıköy, Erenköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE SEMT PAZARLARINDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNA UYULMUYOR - Son Dakika

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