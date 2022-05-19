Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi - Son Dakika
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Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi

19.05.2022 20:59

Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi Kadıköy'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi

İSTANBUL - Kadıköy'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Bir binanın üzerine devrilen ağaç, olay yerine gelen Kadıköy Park ve Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Olay, Kadıköy Feneryolu Hasan Amir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç, karşı binaya dayanarak durabildi. Gürültüyü duyan çevre esnafı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Duyarsız bazı sürücüler ve vatandaşların aldırış etmeden devrilen ağacın altından geçmeye çalıştığı görüldü.

Sokağın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, devrilen ağaç, Kadıköy Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesilerek kaldırıldı. Kapatılan yol, kesilen ağaçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Çevre esnaflarından Ceren Zaimoğlu, "Sabah dükkanı açtım. Müşterilerimle oturuyorduk. Sonra sesi duydum. Komşum seslendi 'ağaç devrildi' diye. Sonra buraları boşalttık. Dün rüzgar çok fazlaydı, fırtına çıktı. Zaten ağaçların kökleri de dışarıdaydı. Aslında tahmin ediyorduk böyle olacağını. Biraz daha dayanır diye düşünüyorduk. Kimse yaralanmadı, erken fark ettik. Ağaç da zaten binaya dayandı." şeklinde konuştu.

Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi
Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi
Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi
Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi
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Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, Kadıköy, Bahçe, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi - Son Dakika
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