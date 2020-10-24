Son dakika! Kadıköy'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kavgada Yasin K. (38) isimli şahsın yaraladığı öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rıhtım Caddesi Misak-i Milli sokakta bir otelden çıkan şahıslar, sabah saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kadıköy 'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı