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Kadıköy'de tacizden kaçan kadını, bindiği taksideki savcı kurtardı - Son Dakika

Kadıköy'de tacizden kaçan kadını, bindiği taksideki savcı kurtardı

Kadıköy'de tacizden kaçan bir kadın, bindiği takside Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosunda görevli bir savcıyla karşılaştı. Olay sonrasında gözaltına alınan ve hakkındaki soruşturma tamamlanan şahıs hakkında, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

02.12.2023 - 12:13,  Güncelleme: 16:31
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İstanbul Kadıköy'de tacizden kaçan Kübra K. (25) bindiği takside, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Gürer ile karşılaştı. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı. Şüpheli Mustafa E. (35)'nin "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

TANIMADIĞI KİŞİ ARKASINDAN GELİP KOLUNA GİRDİ

Olay, 30 Haziran 2023 tarihinde Kadıköy'de meydana geldi. Kübra K. yolda yürüdüğü esnada bir kişi arkasından gelerek koluna girdi. Kübra K. tepki göstererek kaçmak istedi ancak Mustafa E. sarılmaya çalıştı. Bunun üzerine Kübra K. kaçarak karşısına çıkan bir taksiye bindi ve "Peşimde tanımadığım biri var. Lütfen bana yardım edin" dedi.

Taksideki savcı tacizi önledi, şüphelinin 17 yıl hapsi isteniyor
Mağdur Kübra K.

SAVCIYI BÖYLE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI: BU KIZ BENİM SEVGİLİM

O sırada yolcu olarak takside Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Gürer bulunuyordu. Savcı Gürer yardım isteyen kadını taksiye aldı. Şüpheli Mustafa E. ise taksiye gelerek Kübra K. için, "Bu kız benim sevgilim, siz yalan söylüyorsunuz. Bana kimliğinizi gösterin" dedi. Savcı Ayşe Gül Gürer, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN YARDIM ETMEK İSTEMİŞ

Mustafa E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame olay anlatıldı. Şüpheli Mustafa E. ifadesinde olay günü Kübra K.'nın alkollü olduğunu anlaması üzerine yardım etmek için geldiğini, tanıkların olayı yanlış anladığını iddia etti.

Taksideki savcı tacizi önledi, şüphelinin 17 yıl hapsi isteniyor

"SEBEPSİZ YERE SUÇLAMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

İddianamede şüpheli ile Kübra K. arasında bir husumet bulunmadığı, Kübra K.'nın şüpheliyi sebepsiz yere suçlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Şüphelinin Kübra K.'nın koluna girmesi, müştekinin onu uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen sarılmasının anlık eylemler olmadığı, süreklilik arz ettiği, bu nedenle eylemlerin sarkıntılık aşamasını aştığı kaydedildi.

17 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa E. hakkında "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de tacizden kaçan kadını, bindiği taksideki savcı kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de tacizden kaçan kadını, bindiği taksideki savcı kurtardı - Son Dakika
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