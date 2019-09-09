Kadıköy'deki cinayet
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Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle milli kick boksçu Berke Ş. (21) ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:12 Kaynak: AA
Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle milli kick boksçu Berke Ş. (21) ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Ömer Özdemir isimli kişiyi darbedip bıçaklayarak öldüren Berke Ş. tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınmıştı.
Cinayet zanlısı Berke Ş. ve diğer 2 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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