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Kadıköy'deki cinayet

1 saat önce

Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle milli kick boksçu Berke Ş. (21) ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle milli kick boksçu Berke Ş. (21) ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Ömer Özdemir isimli kişiyi darbedip bıçaklayarak öldüren Berke Ş. tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınmıştı.

Cinayet zanlısı Berke Ş. ve diğer 2 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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