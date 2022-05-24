Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

24.05.2022 23:13
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Z.E. tutuklandı.

İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Z.E. tutuklandı.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan Z.E'nin ardından A.A, "suç delillerini gizlediği" gerekçesiyle gözaltına alındı. 2 zanlı da emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Z.E, "tasarlayarak kasten öldürme", A.A. ise "suç delillerini gizleme" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Z.E'nin tutuklanmasına, diğer şüpheli A.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Z.E'nin emniyette verdiği ifadede, psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Diş hekimi tabelasını görünce Şeyma Biran'ın muayenehanesine gittiğini, Biran'ın muayene sonrası tedavi için 11 bin lira fiyat çıkardığını anlatan Z.E'nin, bu sırada kendisini kaybettiğini ve olayı hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

Diş hekimi Şeyma Biran, Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki 6 katlı binanın birinci katındaki muayenehanesinde 21 Mayıs'ta kesici aletle öldürülmüş, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, katil zanlısı Z.E'yi gözaltına almıştı.

YORUMLAR
500
65 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katili: 11 bin liraya anlaştık, konuşurken kendimi kaybettim 65 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katili: 11 bin liraya anlaştık, konuşurken kendimi kaybettim KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI KADIKÖY'DEKİ DİŞÇİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Kaynak: AA

Diş Hekimi, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'ı işaret etmişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 23:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement