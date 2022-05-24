Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

24.05.2022 14:11

İstanbul Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ın (64) çalıştığı muayenehanede öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan cinayet zanlısı Z.E., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ın (64) çalıştığı muayenehanede öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan cinayet zanlısı Z.E., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Diş hekimi Şeyma Biran, 20 Mayıs günü Kadıköy'deki General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki bir binada bulunan muayenehanede öldürülmüş halde bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde, bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16: 36'da binadan çıktıktan sonra koşarak uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E., dün gece Kadıköy'deki Macit Erbudak Sokak'ta bulunan evinde gözaltına alındı.

Kadıköy Asayiş Bürosu'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

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Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin bir zanlı yakalandı Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin bir zanlı yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'deki Diş Hekimi Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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