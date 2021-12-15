Üye Girişi
Kadıköy'deki hırsızlık olaylarının faili tutuklandı - Son Dakika

Kadıköy'deki hırsızlık olaylarının faili tutuklandı

15.12.2021 11:54
Kadıköy'deki hırsızlık olaylarının faili tutuklandı

Kadıköy'de bir ayda 4 adresten hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de bir ayda 4 adresten hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım-6 Aralık arasında Kadıköy'de 4 farklı adresten 5 dizüstü bilgisayar, 1 motosiklet, 2 kahve makinası, 1 yazıcı ve 1 matkap çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda, hırsızlıkları yapan şüphelinin B.İ. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince Kadıköy'de bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, 6 Kasım, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki hırsızlık olaylarının faili tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:41 Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
11:00 Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var
10:54 Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!
İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı         
11:47
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır         
20:27
Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin için istenen ceza netleşti Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin için istenen ceza netleşti         
18:24
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 12:01:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'deki hırsızlık olaylarının faili tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement