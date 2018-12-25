Kadıköy'den Adıyaman'a Oyuncak Köprüsü

İhtiyacı olan aileler ile oyuncak paylaşımını amaçlayan etkinlik kapsamında, Rianne Koens Kayabaşı ile Serdar Kayabaşı'nın öncülüğünde biraraya gelen anne ve babalar çocuklarıyla birlikte kâğıttan hediye paketleri tasarladı. Çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici olan etkinlikte, tasarlanan hediye paketleriyle İstanbul ve Adıyaman'daki çocuklara gönderilecek oyuncakları sardı.

OYUNCAKLARI ÇOCUKLAR PAKETLEDİ

"Çevremizdeki ailelerden oyuncak toparlayabilsek ve ihtiyacı olan aileler ile paylaşsak ne güzel olur diye düşündük." diyerek "Her Çocuğa Bir Oyuncak" etkinliğinin nasıl ortaya çıktığını dile getiren Rianne Koens Kayabaşı, konuşmasına şöyle devam etti; "Bu düşüncemizi arkadaşlarımızla paylaştık.Herkesten çok güzel geri dönüşler aldık. TAK'ta toparlanan oyuncakları çocukların paketlemesini istedik. Çünkü bu etkinlikle hem oyuncağını hediye eden çocukları hem de oyuncağa ihtiyacı olan Adıyamanlı ve İstanbullu çocukları mutlu etmek istedik."

YENİ YIL HEDİYESİ OLACAK

Oyuncakların çocuklara yeni yıl hediyesi olmasını istediklerini söyleyen Serdar Kayabaşı, "Çocuk bir oyuncakla belirli bir zaman oynar. Daha sonra yerini başka bir oyuncak alır. Bu oyuncaklara ihtiyacı olan çocuklar da var. Neden bu oyuncaklarla oynamasınlar? Paylaşmak gerekiyor." dedi.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU

Etkinliğe kızı Ela ile katılan Melisa Tan "Çocuklarımızla birlikte anlamlı ve güzel bir etkinlikteyiz. Kızım çocuklar için kendi oyuncaklarından seçti. Şimdi burada oyuncakları saracağımız kâğıttan paketleri tasarladık ve boyadık. Eğlenceli bir şekilde paylaşımı yapmak çocuklarımızı çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.