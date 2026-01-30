Kadıköy\'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral\'dan yanıt

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'e yapılması planlanan cami projesi iptaline ilişkin karar, mahkeme tarafından reddedilerek yapımına ilişkin onay verilmişti.

SAHİL HATTINDA İNŞA EDİLECEK

Cami, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, sahil hattına yakın bir noktada, mevcut meydan düzenlemesi içinde yer alacak şekilde planlanıyor. Projenin, bölgenin siluetine ve çevre dokusuna uyumlu olarak tasarlandığı belirtiliyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından ilgili kurumların uygulama sürecine ilişkin hazırlıklara başlaması bekleniyor. Bu kapsamda, imar ve uygulama projelerinin güncellenmesi ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanabileceği ifade ediliyor.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kösedağı, Kadıköy'ü ilgilendiren konularda Kadıköylülerin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihî caminin bulunduğunu hatırlattı. Projeye ilişkin Kadıköylülerden herhangi bir görüş alınmadığını ve talep olmadığını belirten Kösedağı, cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin Kadıköy Meydanı ve çevresinde zaten yoğun olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağını ifade etti.

"HEP AYNI KLASİK İTİRAZLAR YAPILIYOR"

Bu itirazlarla ilgili AK Parti Milletvekili İsa Mesih Şahin, Kadıköy'de çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Kadıköy'de ne zaman bir camii yapılması gündeme gelse hep aynı klasik itirazlar yapılıyor! Bu fotoğraf karesini 9 sene önce Kadıköy İlçe Başkanlığım döneminde paylaşmıştım. O gün söylemiştim, şimdi de söylüyorum; yeni bir camii Kadıköy merkezin ihtiyacıdır, Nokta. Camilerimiz bizim kutsal mabedlerimizdir ve siyasi polemik konusu yapılması doğru değildir. Kadıköy sahiline yapılacak bir camii, İstanbul'umuzun silüetine değer ve anlam katacaktır." dedi.

SARAL: MESELE TAHAMMÜLSÜZLÜK

Bu gönderiyi alıntılayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise şu ifadeleri kullandı: "Kadıköy'de cami ihtiyacını yıllar önce dile getiren bu duruş son derece haklı ve yerindedir. Bir şehrin kimliğiyle kavga etmek, inancıyla problem yaşamak kimseye demokratlık kazandırmaz. Taksim'de camiye karşı çıkan zihniyet bugün de Kadıköy'de aynı refleksi gösteriyor. Mesele şehircilik değil, mesele tahammülsüzlük. Cami bu milletin mabedidir; polemik konusu değil, saygı konusu olmalıdır."