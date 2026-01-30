Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt - Son Dakika
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt

30.01.2026 15:52
İstanbul Kadıköy'de yapılması planlanan cami projesinin yapımına onay verilmesi kararına karşı çıkan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki gösterdi. Saral, "Mesele şehircilik değil, mesele tahammülsüzlük. Cami bu milletin mabedidir; polemik konusu değil, saygı konusu olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'e yapılması planlanan cami projesi iptaline ilişkin karar, mahkeme tarafından reddedilerek yapımına ilişkin onay verilmişti.

SAHİL HATTINDA İNŞA EDİLECEK

Cami, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, sahil hattına yakın bir noktada, mevcut meydan düzenlemesi içinde yer alacak şekilde planlanıyor. Projenin, bölgenin siluetine ve çevre dokusuna uyumlu olarak tasarlandığı belirtiliyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından ilgili kurumların uygulama sürecine ilişkin hazırlıklara başlaması bekleniyor. Bu kapsamda, imar ve uygulama projelerinin güncellenmesi ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanabileceği ifade ediliyor.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kösedağı, Kadıköy'ü ilgilendiren konularda Kadıköylülerin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihî caminin bulunduğunu hatırlattı. Projeye ilişkin Kadıköylülerden herhangi bir görüş alınmadığını ve talep olmadığını belirten Kösedağı, cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin Kadıköy Meydanı ve çevresinde zaten yoğun olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağını ifade etti.

"HEP AYNI KLASİK İTİRAZLAR YAPILIYOR"

Bu itirazlarla ilgili AK Parti Milletvekili İsa Mesih Şahin, Kadıköy'de çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Kadıköy'de ne zaman bir camii yapılması gündeme gelse hep aynı klasik itirazlar yapılıyor! Bu fotoğraf karesini 9 sene önce Kadıköy İlçe Başkanlığım döneminde paylaşmıştım. O gün söylemiştim, şimdi de söylüyorum; yeni bir camii Kadıköy merkezin ihtiyacıdır, Nokta. Camilerimiz bizim kutsal mabedlerimizdir ve siyasi polemik konusu yapılması doğru değildir. Kadıköy sahiline yapılacak bir camii, İstanbul'umuzun silüetine değer ve anlam katacaktır." dedi.

SARAL: MESELE TAHAMMÜLSÜZLÜK

Bu gönderiyi alıntılayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise şu ifadeleri kullandı: "Kadıköy'de cami ihtiyacını yıllar önce dile getiren bu duruş son derece haklı ve yerindedir. Bir şehrin kimliğiyle kavga etmek, inancıyla problem yaşamak kimseye demokratlık kazandırmaz. Taksim'de camiye karşı çıkan zihniyet bugün de Kadıköy'de aynı refleksi gösteriyor. Mesele şehircilik değil, mesele tahammülsüzlük. Cami bu milletin mabedidir; polemik konusu değil, saygı konusu olmalıdır."

Yaşam, Cami

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Osman Ak Osman Ak:
    Belediye başkanı başka birşey demiyor yapılmasında karşı değil olamazda ama daha önemli yapılması gerekenler varken cami mi yapılacak 70 32 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Yapılması gereken İstanbul boşaltılmalı bunun dinle alakası yok Metro yapacaz diye delik deşik ettiler her yeri 32 8
    Çengelköylü Çengelköylü:
    RIHTIMA HAYDARPAŞAYA KADAR BARLAR PAVYONLAR GECE KULÜPLERİ YAPILSAYDI BELEDİYE BAŞKANI DÜNYA BANKASINDAN KREDİ ÇEKER O PROJEYE DESTEK VERİRDİ 11 8
    Çengelköylü Çengelköylü:
    RIHTIMA CAMİ YAPILMASI HEM İBADET YERİ OLARAK KULLANILMASI ALTINA KAPALI OTOPARK BURANIN OLASI BİR AFET DURUMUNDA İNSANLARIN BURAYA SIĞINMASI 8 3
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    helal 5 3
  • Şener Turan Şener Turan:
    Sabah namazıi Söğütlüçeşme camisinde kılıyorum koskoca camide 5kisi olmuyor cahil insanlara vakin camiye karşı çıkıyorlar demek için yapıyorlar bu ülke de camiye ihtiyaç yok kimse kendini kandırmasın 38 6 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    imamlar 70 bin tl maaş alıyor heryer cami ne işe yarıyorlar ? 4 6
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    MESELE CAMİ DEĞİL MESELE HALKA OYNAMAK. 18 2 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Hz Muhammed önce dini anlatıp Kur an yazanları anlatıp sonra cami yapmıştır şimdi ise cami yapıp kendilerini Müslüman sanlar ortada dolaşıyor Kur an ilk yazan oku oku oku ki yaratan ne diyor anla bunlar cami Müslümanlık sanıyor bu gün her 10 gençten 7 İslamiyet uzaklaşıyor 14 0 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    cami köprü başka ne var..... 12 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
