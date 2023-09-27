Kadıköy-Eminönü seferinde denize düşen kişi kurtarıldı

KADIKÖY- Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 14.15 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların can simidi atması, denize düşen yolcunun can simidine ulaşmaya çalışması ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.