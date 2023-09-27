Kadıköy-Eminönü seferinde denize düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kadıköy-Eminönü seferinde denize düşen kişi kurtarıldı

Son Güncelleme: 27.09.2023 17:37

Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADIKÖY- Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 14.15 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların can simidi atması, denize düşen yolcunun can simidine ulaşmaya çalışması ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kadıköy-Eminönü seferinde denize düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy-Eminönü seferinde denize düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
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