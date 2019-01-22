Kadıköy'ü Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada
5 dakika önce
Kadıköy'de sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç önce bir otomobile, ardından otobüs ve kamyona çarptı.
Kadıköy
'de sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç önce bir otomobile, ardından otobüs ve kamyona çarptı. Aracın karşı yöne geçişi ve yaşanan panik kameralara yansırken, ortalık savaş alanına döndü.
Kadıköy'de kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki sürücü, araç hakimiyetini kaybetti.Sürücü önce bir otomobile ardından otobüse çarptı. Araç
daha sonra bir kamyonun altına girerek durdu. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, kaza anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde araç hızla karşı yöne geçiyor. Bu sırada araç hızla araçlara çarpıyor. Vatandaşlar ise panik içinde kaçıyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi
Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Sosyal Medyadan Gelen "Biraz Kocanla İlgilen" Yorumuna Sert Çıktı
Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini 'Hayvanseverim' Diye Savundu
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı