Son Dakika Haberleri: Kadıköy'ü Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada

Kadıköy'ü Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada

5 dakika önce

Kadıköy'de sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç önce bir otomobile, ardından otobüs ve kamyona çarptı.

Kadıköy'ü Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada, System.String[]
Kadıköy'de sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç önce bir otomobile, ardından otobüs ve kamyona çarptı. Aracın karşı yöne geçişi ve yaşanan panik kameralara yansırken, ortalık savaş alanına döndü.

Kadıköy'de kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki sürücü, araç hakimiyetini kaybetti.Sürücü önce bir otomobile ardından otobüse çarptı. Araç daha sonra bir kamyonun altına girerek durdu. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, kaza anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde araç hızla karşı yöne geçiyor. Bu sırada araç hızla araçlara çarpıyor. Vatandaşlar ise panik içinde kaçıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

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