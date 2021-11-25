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Son dakika haber... KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE 4 GÜNLÜK DİSİPLİN HAPSİ KARARI - Son Dakika

Son dakika haber... KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE 4 GÜNLÜK DİSİPLİN HAPSİ KARARI

25.11.2021 09:51

Son dakika haberler... KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE 4 GÜNLÜK DİSİPLİN HAPSİ KARARIÖzden ATİK / İSTANBUL, (DHA) -SULTANGAZİ'de gönül ilişkisi yaşadığı Ulviye Avağ'ı ormanlık alanda defalarca kurşunlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Demir müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE 4 GÜNLÜK DİSİPLİN HAPSİ KARARI

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) -SULTANGAZİ'de gönül ilişkisi yaşadığı Ulviye Avağ'ı ormanlık alanda defalarca kurşunlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Demir müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Öldürme niyeti olmadığını öne süren sanık Demir, "Uzaklaştırma kararı varken neden görüştüğü" sorusuna, Ulviye'nin ısrarlı isteği üzerine kendisini sakinleştirmek için ormanlık alana gittiğini iddia etti. Öte yandan duruşmada sanık avukatına sinirlenen maktülenin ağabeyi Hacı Mustafa Avağ hem duruşma salonundan çıkarıldı hem de hakkında 4 günlük disiplin hapsi verildi. Hacı Mustafa Avağ polisler tarafından cezaevine götürülürken kardeşi Ali Avağ, "Üç aydır biz zaten her gün ölüyoruz. Bu adalete sığan bir şey değil" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Demir getirildi. Öldürülen Ulviye Avağ'ın yakınları da duruşmada şikayetçi olarak hazır bulundu.

"EŞİME SÖYLEYECEĞİ TEHDİDİNDE BULUNDU"

Kimlik sorgusunda Mardin'de eşi ve iki çocuğuyla yaşadığını ve güvenlik korucusu olduğunu belirten sanık Mehmet Demir, 12 yıl önce tanıştığı Ulviye Avağ ile duygusal yakınlık yaşadıklarını, daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Maktülenin bir ara kendisini arayarak intihar edeceğini söylediğini ve intihar teşebbüsünde bulunduğunu öğrenince bir müddet daha kendisiyle görüştüğünü söyleyen sanık Demir, "Evli olduğunu öğrendikten sonra kendisinden ayrıldım. Mardin, Dargeçit'e gittim, orada evlendim. Çocuklarım oldu. Olaydan bir müddet önce maktüle beni tekrar aramaya başladı. Akabinde Dargeçit'e geldi. Görüştük, birlikte olduk. Bu sırada bazı görüntüler çekmiş. İstanbul'a döndükten sonra beni devamlı telefonla aramaya başladı. Birlikteliğimizi eşime söyleyeceği tehdidinde bulundu. Bunun üzerine sorunu çözmek üzere İstanbul'a geldim" dedi.

"SİNİRLENDİM ATEŞ ETTİM"

İstanbul'da maktülenin yakınlarıyla bir yerde buluşup kendisini rahatsız etmemesi konusunda anlaştıklarını ileri süren sanık Demir, yakınlarının dükkanın önünde otururken maktülenin "Kalk" dedikten sonra küfrederek kendisini çağırdığını, Mehmet Gök'ün kullandığı araca bindiklerini, maktülenin ormanlık alana gitmek istediğini, kendisinin de Ulviye'yi sakinleştirmek için gittiğini öne sürdü. Sanık Demir, maktülenin arabadan indikten sonra kendisiyle yürümesini istemesi üzerine yürüdüklerini de ifade ederek "Bana çocuklarından ayrıldığını, beni de çocuklarımdan ayıracağını, eşimin müstehcen görüntülerini çekeceğini ve bunu yayacağını ifade etti. Ben de bu duruma sinirledim ve ona ateş ettim" diye konuştu. Avukatının "Uzaklaştırma kararı varken neden görüştünüz?" sorusu üzerine sanık Demir, "Görüşmek için bana baskı yapıyordu. Israrlı görüşme isteği üzerine gittim" diye cevap verdi.

"ÖLDÜRMEK NİYETİYLE GELMEDİM"

Şikayetçilerin avukatı Burak Göncü, sanığa soruşturma sırasında "Öldürmek niyetiyle İstanbul'a geldiğini söylediğini" sorması üzerine sanık Demir, "Mardin'den maktülü öldürmek niyetiyle gelmedim. Soruşturma aşamasında şaşkınlık ve tedirginlik içerisinde bu tarz bir ifade kullanmış olabilirim" dedi. Üzerine iki silah getirdiğinin de sorulması üzerine sanık Demir, "İkinci silah Ulviye tarafından 1,5 yıl öne hediye olarak verilmişti. Mardin'den gelirken getirmiştim" dedi.

ULVİYE'NİN ABLASI: "KARDEŞİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ TEHDİTVARİ İFADE EDİYORDU"

Maktülenin ablası Halime Demir, "Sanık 2011 yılında iki kez evimize baskın yaparak bizi tehdit etmişti. Olaydan 20 gün önce gelerek bizi tehdit etmişti. Sanıktan şikayetçiyim. Olay öncesinde de sanık devamlı beni arayarak maktüleyle görüşmek istediğini tehditvari bir şekilde ifade ediyordu" dedi. Maktülenin diğer kardeşleri ve annesi de sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

SANIK AVUKATINA TEPKİYE 4 GÜN DİSİPLİN HAPSİ KARARI

Sanık avukatı ise soruşturmanın genişletilmesini ve maktülenin Dargeçit'e gidiş hususunun araştırılmasını talep etti. Sanık avukatının bu sorusuna sinirlenen Hacı Mustafa Avağ, "Sen ne diyorsun? Terbiyesiz" diye tepki gösterdi. Avukatın, "Söyleyemez miyim?" demesi üzerine de Hacı Mustafa Avağ, "Benim canım gitti. Adalet istiyorum. Ben idam istiyorum" diye bağırınca mahkeme başkanı, Avağ'ı uyardı. Avağ'ın uyarılara rağmen bağırmasını sürdürmesi üzerine güvenlik görevlilerini çağıran mahkeme başkanı, salondan çıkartılmasına karar verdi. Avağ ise "Ben terbiyesizlik yapmadım" diye bağırdı. Mahkeme Başkanı, Hacı Mustafa Avağ'ın duruşma disiplinini bozması nedeniyle CMK'nin 203. madddesi uyarınca 4 gün disiplin hapsiyle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık avukatına, "Terbiyesiz" dediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmasına da hükmetti. Duruşma salonundan çıkartılan Hacı Mustafa Avağ, polisler tarafından cezaevine götürüldü.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, maktülenin Dargeçit'e gitme hususunun araştırılması talebini davaya katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti. Arabayı kullanan Mehmet Gök'ün dinlenmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar vererek duruşmayı erteledi.

ULVİYE AVAĞ'IN AĞABEYİ VE AVUKATI DHA'YA KONUŞTU

Duruşma sonrasında Ulviye Avağ'ın ağabeyi ve avukatı DHA'ya konuştu. Vahşi bir şekilde katledilen Ulviye Avağ cinayeti davasının birinci duruşmasından çıktıklarını belirten avukat Burak Göncü, "Acı dolu ailesinin beyanları sebebiyle mahkemeden 4 günlük CMK'nin 203. maddesi doğrultusunda bir disiplin hapsi aldık. Biz bu disiplin hapsinin hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü zaten bağrıyanık bir aile, vahşice orman içerisinde katledilmiş bir kadın, buna rağmen seslerini feryat etmek isteyen ve hiçbir şekilde saygısızlık etmeyen aileye mahkemenin bu tutum ve davranışı sebebiyle eleştiriyoruz ve bu karardan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz" dedi.

"BU KARARDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMESİ LAZIM"

Öldürülen Ulviye Avağ'ın ağabeyi Ali Avağ ise "Üç aydır zaten her gün ölüyoruz biz. Bugün ağabeyim sesini çıkarmamasına rağmen 4 gün ceza aldı. Bu adalete sığan bir şey değil. Mahkemenin mağdurdan yana olması lazım. Mahkeme ne yazık ki, katilden yana tavır aldı, ağabeyimi 4 gün cezalandırarak. Bu karardan bir an önce dönülmesi lazım. Mahkeme önünde acımızı yaşayamayacaksak acımızı nerede yaşayacağız" dedi. Avağ, "Kardeşim doğal olarak heyecan yaptı, çünkü katilin karşısındaydı. Katilin avukatı bizi tahrik ederek sorular sordu. Kardeşim de bir anlık öfkesine, yani herhangi terbiyesizlik de yapmadı, sadece sesi biraz yükseldi. Biz her gün onun acısıyla yatıp kalkıyoruz, bir de ağabeyime 4 gün ceza verdiler. Bu olabilecek bir şey mi?" diye konuştu.

CMK'NİN 203'ÜNCÜ MADDESİ NE DİYOR?

Duruşma düzenine ilişkin hakim veya başkanın yetkisi CMK'nin 203. maddesinde anlatılıyor. Maddede duruşma düzeninin hakim veya başkan tarafından sağlandığı, duruşma düzenini bozan kişinin savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasına karar verilebilir. Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve hakim veya mahkeme tarafından avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhal dört güne kadar disiplin hapsine konulabileceği belirtiliyor.

İDDİANAME

İddianamede sanık Mehmet Demir ile maktüle Ulviye Avağ arasında gönül ilişkisi bulunduğu, olayın gerçekleştiği 10 Ağustos 2021'de buluşan maktül ile sanığın bir süre tartıştıkları, Sultangazi'de Gazi Kent Ormanı'na gittikleri, burada devam eden tartışmada sanığın ele geçirilemeyen tabancayla (tabancayı bir yere attığını beyan ederek kolluk görevlilerine ruhsatlı silahını teslim etti) maktule defalarca ateş ederek öldürdüğü anlatıldı. Ölenin yakınlarının olayı Mehmet Demir'in gerçekleştirmiş olabileceği ve bu kişinin kardeşinden uzaklaştırma kararı bulunduğu şeklindeki ifadeleri üzerine gözaltına alınan sanığın suçunu kabul ettiği belirtildi. Sanık Mehmet Demir'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Son dakika haber... KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE 4 GÜNLÜK DİSİPLİN HAPSİ KARARI
Son dakika haber... KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE 4 GÜNLÜK DİSİPLİN HAPSİ KARARI
Son dakika haber... KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE 4 GÜNLÜK DİSİPLİN HAPSİ KARARI
Son dakika haber... KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE 4 GÜNLÜK DİSİPLİN HAPSİ KARARI

Mehmet Demir, Sultangazi, Dargeçit, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE 4 GÜNLÜK DİSİPLİN HAPSİ KARARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... KADIN CİNAYETİ DAVASINDA TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE 4 GÜNLÜK DİSİPLİN HAPSİ KARARI - Son Dakika
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