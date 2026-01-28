Kadın Cinayeti Üzerine Müfettiş Görevlendirildi - Son Dakika
Kadın Cinayeti Üzerine Müfettiş Görevlendirildi

28.01.2026 14:20
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Manisa'daki kadın cinayeti için müfettiş atadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da 7 çocuk annesi kadının eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Manisa'da 7 çocuk annesi P.K.'nın 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum. Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor. Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim. Hayatını kaybeden P.K.'ya Allah'tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

