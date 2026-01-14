Kadın Dikkatsizliği Kurtarıcı Köpeklere Saldırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadın Dikkatsizliği Kurtarıcı Köpeklere Saldırttı

14.01.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sahipsiz köpeklerin evcil bir köpeğe saldırdığı olayda, dikkatsizliğin etkisi vurgulandı.

'KADININ DİKKATSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Adana'da sahipsiz 2 kurt köpeğinin, sokakta tasma ile gezdirilen evcil köpek ile sahibine saldırdığı olaya ilişkin konuşan mahalle esnafı Temel Gül, "Bir kadın burada köpeğini gezdirirken, sokaktaki köpeklerin saldırdığı söylendi. Başka bir köpeği gördükleri zaman, alan koruma içgüdüsüyle ister istemez saldırganlaşabiliyorlar. Bu, hayvanların kötü olduğu anlamına gelmez. Saldırdığı söylenen köpekler, mahallemizde sürekli mama verdiğimiz köpeklerdir. Olayın, kadının dikkatsizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu hayvanlar tepki gösterecek köpekler değildi. Bölgemizde köpeklerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'KÖPEKLER SAHİPSİZ DEĞİLDİ'

Mahallede yaşayan Dila Buse Sayar, köpeklerin sahipli olduğunu ve normal şartlarda böyle bir davranışta bulunmayacaklarını söyledi. Olay anına ait görüntüleri kendisinin de izlediğini belirten Sayar, yaşananlar için üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Muhtemelen alan koruması yaparken yabancı bir köpeği gördükleri için saldırdıklarını düşünüyorum. Hanımefendinin de köpeklerden korktuğu için böyle hissettiğini düşünüyorum. Dün burada kendi köpeğimi gezdirirken yanımıza gelip oyun oynamak istediler, sevdim o köpekleri. Normalde tasma ile gezdiriliyorlar. Maalesef üzücü bir olay yaşandı. Sahipleri köpeklerini arıyor. Burada sahipsiz köpek yok, sokakta yaşayan köpekler de sahipli. Buradaki esnaflar mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor, tedavilerine destek sağlıyor. Hepsi dünya tatlısı köpekler. Korkulması gereken köpekler değil, insanlar" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Dikkatsizliği Kurtarıcı Köpeklere Saldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:58:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Dikkatsizliği Kurtarıcı Köpeklere Saldırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.