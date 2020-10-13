Kadın girişimci öğrencilere yönelik projesiyle ilk 30'da - Son Dakika

Kadın girişimci öğrencilere yönelik projesiyle ilk 30'da

13.10.2020 12:27
Kadın girişimci öğrencilere yönelik projesiyle ilk 30'da, System.String[]

TÜBİTAK Marmara Teknokent, KADEM, Bilişim Vadisi ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen kadın girişimcilik kampı başladı.

TÜBİTAK Marmara Teknokent, KADEM, Bilişim Vadisi ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen kadın girişimcilik kampı başladı. Öğrencilere yönelik yaptığı projeyle yarışmaya katılan ve ilk 30 içerisine girmeye hak kazanan Safiye Top "Bir fikrim var ona hayat vermek istiyorum' gibi projelere tüm kadınların katılmasını isterim" dedi.

"İnovasyonda Kadın" temalı proje ile kadınların girişimcilik yeteneklerinin arttırılması için yarışma gerçekleştirildi. Yarışmada öğrencilere yönelik yaptığı çalışmasıyla ilk 30 içerisine giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Arş. Gör. Safiye Top girişimcilik kampına katılmaya hak kazandı. Ayrıca girişimcilik kampının sonunda seçilen beş başarılı proje sahibine (bir yıl içerisinde ulusal ve uluslararası destek programlarından destek alması durumunda) 25 bin TL ödül verilecek.

"Müşterileri dükkana çekmek için ebru yapıyordum"

Kadın girişimci olma yolundaki attığı ilk adımları anlatan Arş. Gör. Safiye Top "Çalıştığım süre boyunca birçok girişimcilik eğitimlerine katıldım. 2015 yılında işi bırakarak kardeşimle kendi çapımızda büyük ama fiziken küçük; kadın kıyafetler satan mağaza açtık, aldığımız ürünlere küçük değişiklikler yaparak satıyorduk, aynı zamanda dükkanın girişinde müşterileri mağazaya çekmek için ebru yapıyordum. Müşterilerle ilk diyaloğum yani girişimcilik hikayem burada başladı" dedi.

"Projemin amacı öğrencilerin ihtiyaçlarını cüz'i maliyetle karşılamak"

Öğrencilere yönelik yaptığı projeyle girişimcilik üzerine eğitim almaya hak kazanan Safiye Top "2020 yılı itibariyle Türkiye'de yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Her yıl milyonlarca öğrenci ders kitabı, kırtasiye malzemesi, kıyafet, ev eşyası gibi malzemeleri satın almaktadır. Öğrencilik hayatında en çok karşılaşılan sorunlardan biri bu ihtiyaçlarını karşılayacak maddi güce sahip olmamalarıdır, projem bu ihtiyaçların daha cüz'i maliyetlerle karşılanmasını sağlayacaktır. Proje gerçekleştirilirken sosyal sorumluluk çerçevesinde çalışan herkesin kadın öğrenci olmasına özellikle dikkat edilecektir" ifadelerini kullandı.

"Kadınların bu tarz programlara katılmasını isterim"

Her kadının kendine ait bir girişimcilik hikayesinin olması gerektiğini ifade eden Top aynı zamanda, "'Bir fikrim var ona hayat vermek istiyorum' gibi programlara tüm kadınların katılmasını isterim. Eğer o fikir gerçekten insanların ihtiyaçlarını karşılayacaksa mutlaka bir programa kabul edilecektir. Her başarısızlık bizim neyi yanlış yaptığımızı göstermektedir ve gelecek projelerde var olacak boşlukları doldurmamıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle özellikle kadınların gördükleri ihtiyaçları iç çevrelerinde konuşmak yerine kitlelere hitap etmeleri ekonomiye katkı sağlayacaktır" dedi.

'İnovasyonda Kadın' projesine nasıl katıldım

Son olarak da 'İnovasyonda Kadın' gibi projelere katılmak isteyen kadınlara proje başvurusu ve içeriği hakkında da bilgi veren Top "İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampına www. https://www.inovasyondakadin.org adresinden başvuru yaptım. Bu başvuru formu, projenin tanımı, projenin amacı, projenin inovatif yönü, pazar ve rekabet koşulları, projenin bitiminde amaçlanan çıktı ve kazanımlar gibi projeyle alakalı detay bilgilerin doldurulmasını gerektirmektedir. 05.10.2020 tarihinde başlayan eğitimlerde girişimcilikle ve start-up la ilgili genel bilgiler, girişimcilikle ilgili destekler, iş planı hazırlama, proje yönetimi gibi eğitimlerin yanında haftada iki gün projemizin geliştirilmesi için alanında uzman kişiler tarafından mentörlük almaktayız. Proje de bizim daha önce düşünmediğimiz noktaları veya yanlış bildiğimiz noktaları mentörlerimizin tecrübelerinden yararlanarak projeye dahil etmekteyiz. Kamp sonunda ise hazırladığımız projenin son hali ile ilgili sunumları jüriye sunarak ilk 5 proje arasına girmeye çalışacağız. İlk 5'e girdiğimiz zaman projeyi gerçekleştirmemiz halinde 25.000 TL para ödülü ve Teknokentte ücretsiz ofis kullanım hakkı elde edeceğiz. Eğer kampta ilk 5'e giremezsek bile hazırladığımız projeleri TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerine başvurmak için kullanma imkanına sahip olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kadın girişimci öğrencilere yönelik projesiyle ilk 30'da

ODTÜ Teknokent, Gİrişimcilik, Marmara, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın girişimci öğrencilere yönelik projesiyle ilk 30'da - Son Dakika

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