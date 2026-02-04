Kadın Girişimci Sibel Kaymaz, Kayseri\'de Örnek Oluyor

Kayseri'de ilçe terminalinde çay ocağı işleten Sibel Kaymaz müşterilerinden takdir toplarken, kadınlara da örnek oluyor.

Kayseri'de yaşayan Sibel Kaymaz, kentte bulunan bir ilçe terminalinde kendi çağ ocağını açtı. Kaymaz'ın işletmesine gelen müşteriler, çay ocağını bir kadının işletmesinden dolayı hem hijyenik hem de değişik bir deneyim yaşadıkları için mutlu olduklarını söylediler. Kaymaz, "Yaklaşık 4-5 yıldır bu işle uğraşıyorum ve kendi çay ocağı işletmesine sahip bir kadınım. Bir kadın olarak kendimle gurur duyuyorum. Güçlü bir kadınım. Ekmeğim ve işim her şeyden daha önemli. Bu işe başlama hikayem de ben normalde yan tarafta başka durakta bir iş yerinde çalışıyordum. Böyle bir şey aklımda yoktu ve bir anda oldu. Rabbim de nasip etti, çok şükür yerimi açtım. Zor günler geçirdim. Burada bir kadın işletmeci olarak güzel yönleri de var, kötü yönleri de var. Fakat rabbim o gücü vermiş. Gayet güzel, başarılı bir şekilde insanlara hizmet ediyorum. Bundan da çok mutluyum. Beni görünce şaşıran da oluyor burada, 'Yeriniz çok güzel olmuş' diyen de oluyor. Gurur duyan da oluyor, 'Helal olsun' diyen de oluyor. Bu tabii ki iyi hissettiriyor bana. Müşteri arttıkça daha iyi hissediyorum kendimi. Ben kadınlara cesaret vermek isterim. Kadınlar asla çaresiz kalmasınlar, tek kalmasınlar. En azından çalışmanın ne olduğunu öğrensinler. Çaresiz değiller, isterlerse her şeyi yapabilirler. Ben ekmeğim için çok çalışıyorum ve bunun karşılığını aldığımdan eminim. Burada tek kadın çaycıyım ve bu da bana gurur veriyor" dedi.

İşletmeye gelen müşterilerden Erol Türkmen, "Ben burada çalışıyorum. Gelip giderken Sibel Hanım'ın yerine uğruyorum. Yaptığı işi temiz. Gelip giderken çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Burada kadın olarak tek bir çay ocağı var. İşini de severek yapıyor. İşini temiz yapıyor. Şimdi kadınla bir erkeğin yaptığı iş aynı olmuyor. Kadın daha temiz oluyor. Buraya geliyorum sabah olsun, akşam olsun, işe giderken çayımı, kahvemi burada içip gidiyorum" ifadelerini kullandı.