Kadın Girişimci Sibel Kaymaz, Kayseri'de Örnek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kadın Girişimci Sibel Kaymaz, Kayseri'de Örnek Oluyor

Kadın Girişimci Sibel Kaymaz, Kayseri\'de Örnek Oluyor
04.02.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de çay ocağı işleten Sibel Kaymaz, kadınları cesaretlendiren bir başarı hikayesi sunuyor.

Kayseri'de ilçe terminalinde çay ocağı işleten Sibel Kaymaz müşterilerinden takdir toplarken, kadınlara da örnek oluyor.

Kayseri'de yaşayan Sibel Kaymaz, kentte bulunan bir ilçe terminalinde kendi çağ ocağını açtı. Kaymaz'ın işletmesine gelen müşteriler, çay ocağını bir kadının işletmesinden dolayı hem hijyenik hem de değişik bir deneyim yaşadıkları için mutlu olduklarını söylediler. Kaymaz, "Yaklaşık 4-5 yıldır bu işle uğraşıyorum ve kendi çay ocağı işletmesine sahip bir kadınım. Bir kadın olarak kendimle gurur duyuyorum. Güçlü bir kadınım. Ekmeğim ve işim her şeyden daha önemli. Bu işe başlama hikayem de ben normalde yan tarafta başka durakta bir iş yerinde çalışıyordum. Böyle bir şey aklımda yoktu ve bir anda oldu. Rabbim de nasip etti, çok şükür yerimi açtım. Zor günler geçirdim. Burada bir kadın işletmeci olarak güzel yönleri de var, kötü yönleri de var. Fakat rabbim o gücü vermiş. Gayet güzel, başarılı bir şekilde insanlara hizmet ediyorum. Bundan da çok mutluyum. Beni görünce şaşıran da oluyor burada, 'Yeriniz çok güzel olmuş' diyen de oluyor. Gurur duyan da oluyor, 'Helal olsun' diyen de oluyor. Bu tabii ki iyi hissettiriyor bana. Müşteri arttıkça daha iyi hissediyorum kendimi. Ben kadınlara cesaret vermek isterim. Kadınlar asla çaresiz kalmasınlar, tek kalmasınlar. En azından çalışmanın ne olduğunu öğrensinler. Çaresiz değiller, isterlerse her şeyi yapabilirler. Ben ekmeğim için çok çalışıyorum ve bunun karşılığını aldığımdan eminim. Burada tek kadın çaycıyım ve bu da bana gurur veriyor" dedi.

İşletmeye gelen müşterilerden Erol Türkmen, "Ben burada çalışıyorum. Gelip giderken Sibel Hanım'ın yerine uğruyorum. Yaptığı işi temiz. Gelip giderken çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Burada kadın olarak tek bir çay ocağı var. İşini de severek yapıyor. İşini temiz yapıyor. Şimdi kadınla bir erkeğin yaptığı iş aynı olmuyor. Kadın daha temiz oluyor. Buraya geliyorum sabah olsun, akşam olsun, işe giderken çayımı, kahvemi burada içip gidiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Girişimci Sibel Kaymaz, Kayseri'de Örnek Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:59:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Girişimci Sibel Kaymaz, Kayseri'de Örnek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.