Kadın Girişimciler Buluştu

Ekonomi

28.01.2026 12:27
KAGİDER toplantısında kadın girişimciliği ve destek mekanizmaları ele alındı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) ocak ayı buluşması, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının gündemi, girişimcilik ekosisteminin gelişimi ve kadın girişimciliğinin ekonomik büyümedeki stratejik rolü odağında düzenlenen toplantı, KAGİDER üyelerini bir araya getirdi.

Üyelere özel gerçekleştirilen buluşmada, özel sektör, sivil toplum ve girişimcilik dünyasının kesişim alanları ele alınarak, işbirliği ve etki odaklı yaklaşımlar değerlendirildi.

Toplantıda, Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de kadın girişimcilerin finansmana erişimini güçlendirmeye yönelik mevcut ve planlanan destek mekanizmalarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine büyük destek verdiklerini belirterek, "Bu amaç doğrultusunda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuzu 2007'de kurduk. 81 ilde ve 160 ilçede farklı sektörlerden yaklaşık 7 bin kadın girişimciyi bir araya getirdik. Kurulumuz, girişimciliğin özendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde birçok projeye imza atıyor, kadın girişimcilere rol model oluyor." ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşümden e-ticarete, dijitalleşmeden ihracata kadar, pek çok alanda eğitimler verildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, Türk kadın girişimcilerin küresel arenada etkin ve görünür olmasını istediklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"KAGİDER ile AB-KİK'te de birlikte aktif çalışıyoruz. KAGİDER ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuzun yurt içinde de ortak projeler hazırlayıp birlikte yürütmelerini isteriz. Böylelikle daha fazla kadın girişimciyi ülkemize kazandırabiliriz. Sizlerin de emekleriyle, son 20 yılda ülkemizdeki girişimciler içinde, kadınların oranı ikiye katlandı ve yüzde 12'ye ulaştı."

"Fırsat eşitliğini merkeze alan kapsamlı bir etki alanı oluşturduk"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da "Bugün Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini konuşuyorsak, bunu yalnızca rakamlar üzerinden değil kapsayıcılık, dayanıklılık ve fırsat eşitliği perspektifiyle ele almak zorundayız. Kadın girişimciler, bu dönüşümün en güçlü ancak hala yeterince desteklenmeyen aktörleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliğini bir sosyal sorumluluk alanı değil doğrudan ekonomik kalkınmanın stratejik ve vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerini belirten Bezircioğlu, "Bu bakış açısıyla 2025 yılı, KAGİDER için birlikte üretmenin, dayanışmayla büyümenin ve ortak aklın somut sonuçlara dönüştüğü güçlü bir yıl oldu. Ulusal ve uluslararası ölçekte yürüttüğümüz çalışmalarla kadın girişimciliğini destekleyen, fırsat eşitliğini merkeze alan kapsamlı bir etki alanı oluşturduk." değerlendirmesini yaptı.

Bezircioğlu, kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarıyla birlikte hayata geçirdikleri 47 aktif proje sayesinde yerelden küresele uzanan bir ekosistem kurduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki güçlü işbirliklerinin girişimcilik ekosisteminin sağlıklı biçimde büyümesi için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. TOBB gibi ülkemizin köklü ve kapsayıcı kurumlarının verdiği destek, kadın girişimciliğinin ana akım ekonomi politikalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi açısından son derece kıymetli. Burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı da ortak aklın ve birlikte üretmenin somut bir yansıması olarak görüyoruz."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Finans, Son Dakika

