Kadın girişimciler 'İYİ İŞLER'le güçleniyor - Son Dakika

Kadın girişimciler 'İYİ İŞLER'le güçleniyor

21.10.2020 10:38
Kadın girişimciler 'İYİ İŞLER'le güçleniyor, System.String[]

Boyner Grup ve KAGİDER işbirliğiyle ve Bank of America'nın finansal desteğiyle gerçekleştirilecek 'İYİ İŞLER: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'nın 4'üncü dönemi pandemi nedeniyle online platformda başlıyor.

Boyner Grup ve KAGİDER işbirliğiyle ve Bank of America'nın finansal desteğiyle gerçekleştirilecek 'İYİ İŞLER: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'nın 4'üncü dönemi pandemi nedeniyle online platformda başlıyor.

İlk olarak 2015 yılında Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan, 2018 yılından itibaren KAGİDER işbirliği ile gerçekleştirilen 'İYİ İŞLER' programı kapsamında,2020'de gıda ve elektronik dışı perakende sektörüne hizmet veren tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren 27 kadın girişimciye eğitimler verilecek. Programın 4'üncü dönemi pandemi nedeniyle online platformda başlıyor.

Verilen bilgiye göre, 'İYİ İŞLER' eğitimleri, kadın girişimcilerin sosyal becerileri, iş becerileri ve finansal becerilerini geliştirecek şekilde 9 hafta sürecek bir program olarak tasarlandı. Program kapsamında, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Stratejileri, Markalaşma, Sözleşme ve İş Hukuku, Borçlar ve Vergi Hukuku, Dış Ticaret Teşvikleri, Kamu Teşvik programları ve E-ticaret gibi başlıklar ele alınacak. Ayrıca her bir konu kapsamında ilham veren örnekler, Kadın Bankacılığı programı olan bankaların konuşmaları, Boyner Grup'tan satın alımcılarla özel buluşmalar, yeni pazarlara erişim için 'networking' toplantıları da düzenlenecek.

"İYİ İŞLER: Gıda ve Elektronik Dışı PerakendedeYer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"kadın girişimcilere verdiği destekle işletmelerini büyütmelerini sağlayarak, Türkiye'de kadın girişimci oranını artırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve kadınların hem finansmana hem de pazara erişimlerinde destek sağlamayı amaçlıyor. 'İYİ İŞLER', sadece programa katılacak 27 kadın girişimciye değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen kadınlara da dolaylı olarak destek verecek.

Verilen bilgiye göre, 'İYİ İŞLER' ile bugüne kadar 'İyi İşler' üreten 72 kadın girişimciye pazara erişim ve rekabet gücünde destek olundu. Program, geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da iyi uygulama örneği olarak seçildi. Programın ilk dönemine katılan kadın işletmelerinin gelişimini kapsamlı olarak ortaya koyan rapor ve programın analizi Birleşmiş Milletler'de kadın girişimciliğini destekleme alanında örnek vaka olarak yer aldı. Ayrıca Dünya Bankası'nın küresel 'SheWorks' raporuna da girerek tüm dünyaya iyi örnek olarak sunuldu. - İSTANBUL

Kadın girişimciler 'İYİ İŞLER'le güçleniyor
Kadın girişimciler 'İYİ İŞLER'le güçleniyor
Kadın girişimciler 'İYİ İŞLER'le güçleniyor

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Boyner, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimciler 'İYİ İŞLER'le güçleniyor - Son Dakika Ekonomi

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