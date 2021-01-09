Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu - Son Dakika

Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu

09.01.2021 11:55
Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu, System.String[]

Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yaşayan fotoğraf tutkunu Aylin Köroğlu, çektiği fotoğrafları sergilemek için açtığı sanat atölyesini ilçede sanatsal faaliyetlerle uğraşan kadınların kullanımına açarak atölyeyi gelir kapısı haline dönüştürdü.

Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yaşayan fotoğraf tutkunu Aylin Köroğlu, çektiği fotoğrafları sergilemek için açtığı sanat atölyesini ilçede sanatsal faaliyetlerle uğraşan kadınların kullanımına açarak atölyeyi gelir kapısı haline dönüştürdü.

Yıllarca ilçede doğa fotoğrafçılığı yapan Köroğlu, çektiği fotoğrafları sergilemek için 6 ay önce açtığı ve "atölyeaylin" adını verdiği sanat atölyesinde fotoğraflarını sergilerken bir taraftan da kendisinin ve ilçedeki kadınların mobilya dekorasyon, takı tasarım, elişi, dikiş-nakış, boyama gibi değişik sanatsal faaliyetlerle yaptığı el emeği göz nuru ürünleri hediyelik eşya olarak ekonomiye kazandırıyor.

Atölyede satışa sunulan kentin doğal güzelliğini yansıtan fotoğrafların yer aldığı tablolar, yöresel motiflerle süslenmiş el dokuması kilimler, el örmesi hırka, patik, kazak, oyuncak bebek gibi tekstil ürünleri, ahşap işlemeciliğiyle yapılan ürünler, evlerde kullanılmayan eski ürünlerin yenilmemesiyle elde edilen bir birinden güzel dekoratif ev eşyaları, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden yoğun rağbet görüyor.

Her biri ayrı bir sanatsal değer taşıyan ürünlerin daha fazla kitlelere ulaşması için sosyal medya üzerinden de tanıtımını ve satışının yapan Köroğlu, hem ilçede el emeğiyle bir şeyler ortaya koyan kadınların hem de kendi aile ekonomisine ek gelir sağlıyor.

Köröğlu, AA muhbirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlardan itibaren Şavşat'ın doğal güzelliklerini fotoğrafladığını söyledi.

Doğa, fotoğraf ve sanat tutkunu bir kadın olduğunu ifaden Köroğlu, yıllarca hobi olarak çektiği fotoğrafları ve yaptığı diğer sanatsal faaliyetlerini sergilemek amacıyla bu sanat atölyesini açtığını söyledi.

Köroğlu, atölyeyi açarken sadece kendini değil ilçede sanatsal faaliyetlerle uğraşan kadınları da düşündüğünü ifade ederek, "Uzun yıllardır kendi fotoğraf sergimi açmak gibi bir hayalim vardı. Bu hayalimi daha fazla ötelemeden bu gerçekleştirmek için bu sanat atölyesini açtım. Bu atölye sadece kendi çalışmamalarım olsun diye düşünmedim. Başkalarının da hayatlarına dokunabileceğim bir yer olsun istedim." dedi.

Yörenin yaşam tarzını ve kültürel yapısını yansıtacak şekilde yapılan ürünlerin ilçeyi ziyaret eden yerli yabancı turistlerin beğenisini topladığını belirten Köroğlu, salgın sürecinde daha fazla kitleye ulaşmak için bu ürünlerin sosyal medya üzerinden tanıtım ve satışını da yaptıklarını dile getirdi.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları tanıtım ve satış sayesinde Türkiye'nin pek çok iline değişik ürünler sattıklarını anlatan Köroğlu, "Atölyede geri dönüşüm ürünleri, eski eşyaların onarım ve boyanmasıyla elde edilen dekoratif eşyalar da var. Burada ham ürünleri değişik sanatsal faaliyetlerle işleyerek mekanların süslenmesinde kullanılacak materyaller yapıyoruz. Bunun dışında tekstil ürünlerinin desenlerle süslenmesi, el dokuması kilim patik hırka gibi çok farklı hediyelik ve dekoratif ev eşyaları tüketiciyle buluşturuyoruz." dedi.

Köroğlu, Artvin, Şavşat, Kadın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor         
11:20
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor         
10:03
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp         
09:23
Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin         
09:12
Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor         
08:55
Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek         
08:22
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti         
22:31
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 12:00:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın girişimcinin açtığı sanat atölyesi Şavşatlı kadınlara gelir kapısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei