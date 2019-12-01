Son Dakika Haberleri: Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı
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Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.

Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.


Şehitkamil ilçesinde bir binaya girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kadın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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