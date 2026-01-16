Kadın ICE Polisine Gözaltına Alındı - Son Dakika
Kadın ICE Polisine Gözaltına Alındı

16.01.2026 12:18
Minneapolis'te randevuya giden kadın, ICE polislerince trafikte zorla alındı, tepki yağdı.

ABD'de klinik randevusuna giderken trafikte aracından zorla çıkarılan ABD vatandaşı bir kadın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polislerince gözaltına alındı.

Freedom News TV'ye ait YouTube kanalında yayımlanan videoda, Minneapolis kentinde bir kavşakta yoğun trafikte aracıyla ilerlemeye çalışan bir kadının, ICE polisleriyle karşılaştığı görülüyor.

Videoda, araç korna seslerinin yanı sıra kadının, maskeli ICE polislerince aracını hareket ettirmesi için yüksek sesle uyarıldığı duyuluyor.

ICE polislerinin, uyarılara rağmen kavşaktan ayrılmadığı görülen kadının aracının yolcu tarafındaki camını kırdığı, sürücü koltuğunun emniyet kemerini bıçakla kestiği ve kadını sürücü kapısından zorla çıkararak dışarı sürüklediği görüntüler videoda yer alıyor.

Görüntülerde, polislerin, kadına ters kelepçe takarak ICE aracına doğru götürdüğü görülüyor.

Kadının ters kelepçe takılırken, "Otistik engelliyim ve doktora gitmeye çalışıyorum, bu yüzden hareket etmedim." diyerek caddenin aşağısını işaret ettiği gözleniyor.

Videoda ayrıca, bölgede olaya tepki gösteren kişilerin ıslık, araçların da korna çaldığı duyuluyor.

"Korkunç bir durumun içinde kaldı"

CBC News haberine göre kadının, kentte bulunan Travmatik Beyin Hasarı Merkezi'ndeki rutin randevusuna giden ABD vatandaşı Aliya Rahman olduğu belirlendi.

Gözaltına alınma anını gösteren videonun, sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesi dikkat çekti.

Aliya Rahman, yaptığı açıklamada, gözaltı merkezine götürüldüğünü, burada tıbbi bakımın engellendiğini ve bilincini kaybettiğini belirtti.

Rahman'ın avukatı MacArthur Adalet Merkezi Direktörü Alexa Van Brunt, Rahman'ın o esnada "korkunç ve kafa karıştırıcı bir durumun" içinde kaldığını ve "gidecek hiçbir yeri olmadığını" söyledi.

Van Brunt, "Önündeki tek seçeneği, ya aracını ICE memurlarının olduğu yöne doğru sürüp onlara zarar vermeye çalışmakla suçlanma riskini göze alacaktı ya da olduğu yerde duracaktı ki bu da nihayetinde fiziksel şiddet ve istismara maruz kalmasına yol açtı." ifadesini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) yapılan açıklamada, Rahman'ın "bölgede gözaltı işlemleri yapan ICE görevlilerini engelleyen bir provokatör" olduğu savunuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Kadın ICE Polisine Gözaltına Alındı
