Kadın Kolları\'ndan Güneş\'e Destek

11.02.2026 13:22
AK Parti Kadın Kolları, Zeynep Güneş'in kılık kıyafeti üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kılık kıyafeti üzerinden hedef alınmasına tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve yönetim kurulu üyeleri, şalvar giyerek basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Dalkıran, son günlerde Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kılık kıyafeti üzerinden yapılan değerlendirmelerin, kadınların kamusal alandaki varlığının yüzeysel yaklaşımlarla tartışılabildiğini göstermesi açısından düşündürücü olduğunu ifade etti.

Kadınların görevleri, sorumlulukları ve ortaya koydukları hizmetler yerine dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Dalkıran, şunları kaydetti:

"Kadının kamusal alandaki temsili, tercihiyle, duruşuyla ve emeğiyle anlam kazanır. Bu anlayıştan hareketle İzmir AK Parti Kadın Kolları olarak kadınların siyaset ve yönetim başta olmak üzere hayatın her alanında saygı ve eşitlik temelinde var olmasını savunduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Temsili görsellerle desteklenen bu açıklama, bir tartışmanın değil, kadın onurunu merkeze alan ilkesel bir duruşun ifadesidir."

Kadınların görünümü üzerinden değil, ortaya koydukları irade, hizmet ve katkılar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini güçlü şekilde vurguladıklarını aktaran Dalkıran, kadınların kimliği, tercihi ve temsiline yönelik her türlü ayrıştırıcı dile karşı birleştirici, saygılı ve kapsayıcı bir toplumsal anlayışın savunucusu olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

