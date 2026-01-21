Kadın Kooperatifi Depremden Sonra Ayakta

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan atölyelerini Valiliğin kurduğu prefabrik çarşıya taşıyan Soteria Taş Sanatı Kadın Kooperatifi üyeleri, mermer parçalarını birleştirerek yaptıkları dekoratif ürünleri yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkelerindeki müşterilerine de ulaştırıyor.

Antakya ilçesinin geleneksel mozaik sanatını yaşatmayı hedefleyen 25 kadın, 2019 yılında Kurtuluş Mahallesi'nde Soteria Taş Sanatı Kadın Kooperatifini kurdu.

Kooperatif üyelerinin farklı renklerdeki küçük mermer parçalarını birleştirerek ürünler tasarladıkları atölye, Kahramanmaraş merkezli 3 yıl önceki depremde yıkıldı.

Afetin ardından üretime bir süre evde devam eden mozaikçiler, Hatay Valiliğince kurulan Türkiye Yüzyılı Alışveriş Merkezi'nde tahsis edilen prefabrik atölyede yeniden bir araya geldi.

Kadınlar, cam ve plastik şişe, mukavva, kiremit ile tahtalara tutkalla yapıştırdıkları taşlardan tablo, bardak altlığı, kitap ayracı, bileklik ve magnet gibi ürünler yapıyor.

Tasarımların yüzeyine kentin tarihi ve kültürel simgelerini işleyen kooperatif üyelerinin el emeği ürünleri, yurt geneli ve Avrupa ülkelerindeki müşterilere kargo yoluyla ulaştırılıyor.

"Çoğu ürünümüzde mutlaka atık ürünler kullanıyoruz"

Soteria Taş Sanatı Kadın Kooperatifi Başkanı Badiye Galioğlu, AA muhabirine, 2019'da satış danışmanlığından emekli olduktan sonra kooperatifi kurduğunu söyledi.

Depremde atölyelerinin yıkıldığını, bazı üyelerin evlerinin hasar gördüğünü dile getiren Galioğlu, devlet desteği sayesinde üretimi sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Galioğlu, tasarımlarda geri dönüşüme özen gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Su şişesini bile atılacak değil, kullanılacak bir eşya olarak dönüştürüyoruz. İçine kum veya minik taşlarımızı koyabiliyoruz. Doğrudan doğruya kullanılabilir bir objeye de dönüştürebiliyoruz. Çoğu ürünümüzde mutlaka atık ürünler kullanıyoruz. Kırılmış bir tepsiyi bile tablo haline getirebiliyoruz. Cam şişeleri de boyayıp üzerini mozaikleyip çok güzel desen haline getiriyoruz."

Eserlerin ilgi gördüğünü anlatan Galioğlu, ayda ürettikleri 500 mozaiği kargo yoluyla her şehre ulaştırdıklarını, pazarlarının büyük bölümünün de yurt dışında olduğunu kaydetti.

Galioğlu, Avrupa ülkelerine gönderdikleri ürünlere en çok rağbeti Belçika'daki firmaların gösterdiğini sözlerine ekledi.

Tasarımlar üyelere kazanç sağlıyor

Kooperatif üyelerinden 55 yaşındaki Raniye Ekmekçioğlu, üreten kadın olmaktan mutluluk duyduğunu, işini severek yaptığını dile getirdi.

62 yaşındaki Feyruz Uslu da hobi olarak başladığı mozaik sanatı sayesinde depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını vurgulayarak, kooperatif aracılığıyla ekonomik kazanç sağladığını belirtti.