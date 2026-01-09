Kadın Kooperatifleri İş Birliği Toplantısı

Kütahya'nın Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Domaniç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında, 2026 yılında gerçekleştirilecek tarımsal üretim ve katma değerli gıda ürünleri çalışmaları kapsamında istişare toplantısı yapıldı.

Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hatice Yakar ile Domaniç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nazife Uslu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, kooperatifler arasında tecrübe paylaşımı, iş birliğinin geliştirilmesi ve imzalanması planlanan iş birliği protokolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, ortak üretim modelleri, pazarlama imkanları ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar da ele alındı. - KÜTAHYA