Kadın milli hentbolcular, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

Cezayir'in Oran kentinde yarın başlayacak 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol takımı oyuncuları, altın madalya hedeflediklerini söyledi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, oyunlar öncesi son hazırlık çalışmasını Kavacık'taki BPM Athletic salonunda gerçekleştirdi. Neşe içinde antrenman yapan ve keyifli oldukları gözlenen milli oyuncular, antrenman sonrası AA muhabirine katılacakları turnuvayla ilgili görüşlerini açıkladı.

Takım kaptanı Betül Yılmaz, İstanbul'da 10 günlük, uzun, zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve turnuvaya hazır hissettiklerini belirterek, "Orada da hazırlanmamız için 6 günlük bir süreç olacak. Belki hazırlık maçı yapma şansımız olursa, olası rakiplerimizle hazırlık maçları yapacağız. Hem fiziken hem ruhen kesinlikle hazırız, artık oraya gidip altın madalyayla geri dönmek istiyoruz. Hatta bir an önce maçlar başlasın istiyoruz, o kadar heyecanlıyız, istekliyiz. Kesinlikle altın madalya bekliyoruz." diye konuştu.

Federasyon yönetiminin değiştiği ve yeni oluşumla, milli takımda yeni bir sistem oturtulmaya çalışıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Hocamız da çok yeni. Gençlerle böyle birleşip güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel olacak, herkes inanıyor bize, biz de kendimize inanıyoruz. Takımdaki tüm arkadaşlarım adına da, bunu takım kaptanı olarak söyleyebilirim ki herkes istekli ve inançlı." ifadelerini kullandı.

Yasemin Şahin: "Öncelikli hedefimiz ilk maçı çok iyi bir skorla kazanmak"

Milli oyuncu Yasemin Şahin de çok uzun bir kamp süreci geçirdiklerini ama hiçbir şeyin enerjilerine engel olamayacağını anlatarak, "Çünkü tek hedefimiz var; altın madalyayı kazanmak. Bu motivasyonla, sürekli o heyecanı yaşadığımız için, enerjimiz daima yerinde." şeklinde konuştu.

Şahin, "Bizim öncelikli hedefimiz ilk maçı çok iyi bir skorla kazanmak. Makedonya'yı yendikten sonra o gazla gideceğiz diye düşünüyoruz. Gruptan birinci çıkıp, çaprazdaki rakibimizi eleyip finalde de altın madalyayı ülkemize getirmek istiyoruz. Tek amacımız, tek hedefimiz bu. Enerjimiz ve heyecanımız da son ana kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aslı İskit: "Tek hedefimiz altın madalyayla geri dönmek"

Aslı İskit ise İstanbul'da çok zor bir kamp süreci geçirdiklerini, iki hazırlık maçı yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Cezayir'e biraz erken gideceklerini hatırlatan İskit, "Hava şartlarına alışma, salonu da önceden görme fırsatımız olacak. Bunun için mutluyuz. Biz genelde hiç Akdeniz oyunlarında altın madalya getirememiştik. Bu seneki tek hedefimiz altın madalyayla geri dönmek." açıklamasını yaptı.

Yeni sezonda Romanya'daki bir takımda oynayacağı hatırlatılan İskit, Romanya'nın Almanya'dan sonra kendisi için tamamen farklı bir ülke, ligin de tamamen farklı bir lig olacağını söyleyerek, "Ama iki sene Almanya'da oynadıktan sonra Romanya'da zorlanacağımı düşünmüyorum. Sadece daha değişik bir lig, daha farklı oyuncular, daha farklı bir ülke, bunun için çok heyecanlıyım gerçekten. Ben de dört gözle bekliyorum yeni sezonun başlamasını." şeklinde görüş belirtti.

"Kız çocuklarının hentbol branşına ilgisi nasıl?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan İskit, "Ben kız çocuklarına her zaman, cesaretli olmalarını söyledim. Ben İzmir'in Urla ilçesinde doğdum, büyüdüm, bizim orası çok küçük bir ilçe. Ben oradan doğup buralara geldiysem, onlar benden daha iyisini her zaman yapabilir, herkese söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Beyza İrem Türkoğlu: "Hepimiz Akdeniz oyunlarının başlaması için sabırsızlanıyoruz"

Danimarka'nın Esbjerg takımında oynayan Beyza İrem Türkoğlu da İstanbul'daki ilk etabı tamamladıklarını, zorlu kısmın bittiğini ve daha çok eğlenceli kısma geçtiklerini anlatarak, "Hepimiz Akdeniz oyunlarının başlaması için sabırsızlanıyoruz. Hentbol keyif aldığımız için başladığımız bir spor. Bazen unutuyoruz ama asıl amacımız keyif almak. Maçlar da bunun bence en keyifli kısımları. Turnuvada tabii ki hedefimiz var. Tabii en kötü madalya ama asıl hedefimiz altın madalyayla dönmek. Umuyorum ki bunu başaracağız." şeklinde konuştu.

Başarılı hentbolcu, "Danimarka'da oynuyorsun, hentbola ilgi açısından Türkiye'deki ligle karşılaştırdığında neler söylersin?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Tabii çok büyük bir fark var. Danimarka'da ana sporlardan bir tanesi hentbol ama burada ne yazık ki ilk üçte bile değiliz. Yani ilgi çok farklı. Orada dolu tribünlere oynuyoruz her maçı nerdeyse, burada ne yazık ki öyle bir imkanımız yok. Yani ekipmanlar, salonlar, hepsi, her şey orada daha farklı tabii. Başarıyla da alakası olduğunu düşünüyorum ama biraz da ilgi de başarıyı getiriyor. İkisinin de eşit düzeyde olması gerekir."

Elif Sıla Aydın: "Hedefimiz madalyayla ülkemize dönmek"

Milli oyuncu Elif Sıla Aydın da turnuvaya iyi başlayıp, gruptan çıkmak istediklerini vurgulayarak, "Hedefimiz final oynamak, madalyayla ülkemize dönmek." dedi.

Türkiye'de hentbola olan ilgiyi nasıl değerlendirdiği sorulan Elif Sıla Aydın, şu cevabı verdi:

"Biraz daha ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz diğer branşların gölgesinde kalıyor gibiyiz. Canlandırmaya çalışıyoruz, hem sporcu olarak hem yeni yeni değişikliklerle. Bizi izleminizi, takipte kalmanızı tavsiye ederim. Hentbol gerçekten çok keyifli bir spor çünkü. Tabii başarıların da bunda etkisi, payı çok fazla. Belki bu turnuvalardan sonra da daha farklı bir yola girecektir. Umarım ki bunu başarabiliriz."

Akdeniz Oyunları'nda hentbol milli takımının maç programı

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol takımının maç programı da belli oldu. İlk maçlarını B Grubu'nda Makedonya ile yapacak kadın milliler, daha sonra Sırbistan ve Portekiz ile mücadele edecek.