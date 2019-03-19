Kadın Polisi Darbeden Sürücü Tutuklandı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, sivil kadın polis memurunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Mehmet Sütlü (27), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, sivil kadın polis memurunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Mehmet Sütlü (27), sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesi'nde görevli sivil polis memuru Solmaz C. (43), okuldan çıkacak arkadaşını aracında bekleyen Mehmet Sütlü'den bekleme yapmamasını istedi. Bunun üzerine 45 M 9817 plakalı hafif ticari aracına binen Mehmet Sütlü, okul önünden uzaklaştı. 3317 Sokak ile Sakarya Caddesi kesişiminde, Mehmet Sütlü yönetimindeki araç, Muhammed Emre Kıran (26) yönetimindeki 34 BT 8389 otomobile sağ tarafından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kıran ile aracındaki Zehra Zengin (38) yaralandı.



Kaza sonrası, okul önünde bekleme yapmasına izin vermeyen polis memuruna öfkelenen Mehmet Sütlü, geri döndü. Mehmet Sütlü, polis memuru Solmaz C.'ye saldırdı. İddiaya göre, Mehmet Sütlü tartıştığı Solmaz C.'yi saçlarından tutarak sürükledi, darbetti. Ardından kaçan Mehmet Sütlü, ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyete götürülen Mehmet Sütlü'nün, polis memuru Solmaz C.'yi sürüklerken elinde kalan saçları tuttuğu görüldü. Polis memuru ile kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Solmaz C.'nin tedavisi sürürken, diğer yaralılar taburcu edildi.



TUTUKLANDI



Yapılan kontrolde 1.9 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet S., işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Manisa

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