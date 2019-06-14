Son Dakika Haberleri: Kadın sürücüler çarpıştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kadın sürücüler çarpıştı

40 dakika önce

İznik-Yenişehir kara yolunda 2 kadın sürücü çarpıştı.

Kadın sürücüler çarpıştı, System.String[]
İznik- Yenişehir kara yolunda 2 kadın sürücü çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza İznik-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden gelen 16 DR 852 plakalı otomobilin sürücüsü Seda Ö., karşı yönden gelmekte olan Emine Y.'nin kullandığı 06 HCN 96 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:21 Kaynak: İHA
İznik, Yenişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobille çarptığı motosikletin sürücüsü ölünce sinir krizi geçirdi Yalova'da gözyaşlarına boğan karne töreni! Kocası TikTok kullanmasını yasaklayınca zehir içip intihar etti 3 kadın çaldı, polis otel odasının kolon boşluğunda buldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:01:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın sürücüler çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]