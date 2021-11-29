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Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması! - Son Dakika

Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!

29.11.2021 12:12

Kartal'da taksiye binen bir kadın ile erkek, yolculuk esnasında tartışınca adam kadının çantasını alıp taksiden indi. Çantasını gitmesiyle parasız kaldığını belirten kadın, taksiciye ödeme yapamayınca taksici ile kadın yolcu arasında kavga çıktı. Kadın yolcu, tartıştığı taksicinin kendisini aynı zamanda taciz ettiğini öne sürdü. Taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde iddiaya göre Soğanlık Mahallesinde beraberinde bir erkek ile taksiye binen kadın yolcu, yolculuk esnasında yanındaki erkekle tartışmaya başladı.

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Erkek şahıs tartışma esnasında kadın yolcunun çantasını da alarak taksiden indi. Erkek şahsın çantasının almasıyla yanında parasının olmadığını taksiciye söyleyen kadın yolcu ile taksici arasında bu sefer de para verme tartışması çıktı.

TACİZ EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Araçtan inerek tartışmaya yolda devam eden taksi şoförü ile kadın yolcunun tartışmasına o sırada oradan geçen zabıta ekipleri de katıldı. Taksi şoförü kadın yolcunun kendisine parasını ödemediğini belirtirken, kadın yolcu ise taksi şoförünün kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.

O ANLAR KAMERADA

Taksici ile kadın yolcu arasındaki para verme ve taciz tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!

Pazar, Taksi, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması! - Son Dakika


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