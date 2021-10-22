Üye Girişi
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası

22.10.2021 14:36

Yenikapı'dan Bursa'ya giden deniz otobüsündeki kadın yolcu, yanında oturan 50 yaşındaki Yusuf Yıldırım'ın cinsel tacizine maruz kaldı. Elini kadının pantolonunun içine sokmaya çalışan şahıs, kadının tepkisi sonrası kaçmak üzereyken yolcular tarafından yakalanıp güvenlik güçlerine teslim edildi. Basit cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Yıldırım, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan da tutuklama kararı bulunduğu için cezaevine götürüldü.

İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya gidilen deniz otobüsünde meydana gelen olayda otobüsün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım, yanında oturan G.Ş. adlı kadın yolcuya, iddiaya göre uyuduğu sırada cinsel tacizde bulundu. Yıldırım, G.Ş.'nin uyanıp, panikleyerek "Ne yapıyorsun sen?" demesi üzerine alt kata indikten sonra uzaklaşmak istedi. G.Ş., yüksek sesle yaşadıklarını anlatınca deniz otobüsündeki bazı yolcular, alt kata inip, Yıldırım'ı yakalayarak özel güvenlik görevlilerine teslim etti. G.Ş.'nin şikayeti üzerine rotası değiştirilen deniz otobüsü, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı.

Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalıştı! Deniz otobüsündeki tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklama kararı bulunduğu saptanan Yıldırım, ifadesinin ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde her 2 suçtan da tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalıştı! Deniz otobüsündeki tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası

''DOKUNDUĞUMUN FARKINDA DEĞİLİM''

Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'nde, hakkında basit cinsel saldırı suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum o gün. Dokunduğumun farkında değilim. Bağrış olunca koltuktan kalkarak uzaklaştım. Diğer yolcular beni merdivenden çıkararak getirdi" dedi.

Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalıştı! Deniz otobüsündeki tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Yusuf Yıldırım'ı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın adli kontrollük koşuluyla serbest bırakılmasını da kararlaştırdı. Bu suçtan tahliye edilen Yusuf Yıldırım, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan da tutuklama kararı bulunduğu için cezaevine tekrar götürüldü.

Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası

Yusuf Yıldırım, Yıldırım, Yenikapı, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Koray Demir: tacızcı 4 yıl ceza alır masum bır vatandas basıt bır suçtan 15 yıl alır nasıl adalet Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor 15:32 Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler 15:10 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış 14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi 14:40 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı 13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin 13:33 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız

Son Dakika Haberleri
15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu
15:12 Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırdı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu
15:09 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler
15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış
14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu
14:52 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
14:52 Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor
14:39 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırdı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırdı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu         
15:13
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor         
15:08
Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu         
14:56
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Reynmen, Ece Erken'in Reynmen, Ece Erken'in "Sözde fenomen" sözlerine açtığı tazminat davasını kaybetti         
12:56
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 15:46:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement