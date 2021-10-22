Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya gidilen deniz otobüsünde meydana gelen olayda otobüsün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım, yanında oturan G.Ş. adlı kadın yolcuya, iddiaya göre uyuduğu sırada cinsel tacizde bulundu. Yıldırım, G.Ş.'nin uyanıp, panikleyerek "Ne yapıyorsun sen?" demesi üzerine alt kata indikten sonra uzaklaşmak istedi. G.Ş., yüksek sesle yaşadıklarını anlatınca deniz otobüsündeki bazı yolcular, alt kata inip, Yıldırım'ı yakalayarak özel güvenlik görevlilerine teslim etti. G.Ş.'nin şikayeti üzerine rotası değiştirilen deniz otobüsü, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı.

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklama kararı bulunduğu saptanan Yıldırım, ifadesinin ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde her 2 suçtan da tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

''DOKUNDUĞUMUN FARKINDA DEĞİLİM''

Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'nde, hakkında basit cinsel saldırı suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum o gün. Dokunduğumun farkında değilim. Bağrış olunca koltuktan kalkarak uzaklaştım. Diğer yolcular beni merdivenden çıkararak getirdi" dedi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Yusuf Yıldırım'ı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın adli kontrollük koşuluyla serbest bırakılmasını da kararlaştırdı. Bu suçtan tahliye edilen Yusuf Yıldırım, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan da tutuklama kararı bulunduğu için cezaevine tekrar götürüldü.