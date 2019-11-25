Son Dakika Haberleri: Kadına şiddet tiyatrosu ağlattı
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Kadına şiddet tiyatrosu ağlattı

6 saat önce

Edirne'de, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla sokak tiyatrosu gerçekleştirildi.

Kadına şiddet tiyatrosu ağlattı, System.String[]

Edirne'de, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla sokak tiyatrosu gerçekleştirildi.


Edirne Belediyesi önünde toplanan kadın dernekleri üyeleri, "Öldüren sevgiye hayır", "Anneler ölmesin", "Kadına değil şiddete el kaldırın" yazılı dövizlerle düdük çalarak Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.


Ardından eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadının hayat hikayesini anlatan tiyatro gerçekleştirildi. Oyuncuların gerçekçi makyajı ve anlatımları Saraçlar Caddesini dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tiyatroda eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanıp hayatını kaybeden kadının oğlunun gelip "Lütfen anne ölme, anneler ölmesin" demesiyle birlikte izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.


Büyük beğeni toplayan tiyatronun ardından açıklamalarda bulunan Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Bodur, kadına şiddetin insan hakları ihlali olduğunu söyledi. Bodur, "Ülkemizin imzaladığı kadına yönelik şiddete karşı uygun yasal yaptırımlar ve politikalar geliştirilmesini öngören uluslararası sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi şiddeti engellemenin en önemli aşamalarından biridir" dedi. - EDİRNE

Saraçlar Caddesi, Edirne, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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