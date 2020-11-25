Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kapaklı Kaymakamlığı ve Kapaklı Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Kapaklı Kaymakamlığı'nda Kadına Şiddete karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından Kapaklı Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü tarafından da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kadın Aile Müdürlüğü tarafından devam eden Turistik ve Hediyelik Eşya kursiyerlerinin ürettikleri ürünler Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kurs öğretmeni Esma Korkmaz ve kursiyerlerine verdikleri emek için teşekkür ederek, sergilenen el işi ürünlerini çok beğendiğini kaydetti. Çetin, turuncu eldiven ve turuncu maske taktı.

Serginin ardından Kazak Gölü yolu üzerindeki boş alana fidan dikildi.

Kadına yönelik şiddete farkındalık için Kadın Aile Müdürlüğü tarafından eski belediye meydanında kurulan stantta vatandaşlara ve belediye personeline farkındalığın sembol rengi turuncu maske ve tükenmez kalem dağıtıldı.