Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Bilecik'te, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Vali Bilal Şentürk başkanlığında 'Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Şentürk, kadına yönelik şiddetle mücadelede, toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gerçekleştirilecek toplumsal bir seferberlik sürecinin kadınların ve bütün toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Şentürk, şöyle konuştu:

"Şiddete yönelenlerin temeline baktığımızda sevgi yoksunluğunu görüyoruz. Eğitim yetersizliklerinin ve kötü alışkanlıkların ön plana çıktığını görüyoruz. Biz de bu işin kökenine inmek istiyoruz. Şiddetin kaynağını kaynağında yok etmek için çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün birimleri pek çok destek sağlamakla beraber kolluk birimlerimiz şiddeti önlemeye yönelik etkin şekilde çaba sarf ediyorlar ama yetmiyor. Yeri geliyor şiddete maruz kalan insan şikayetçi olmuyor. Şikayetçi olmaması herhangi bir işlem yapılmamasını mı gerektirir? ya da bazen kişiler müdahil olmayı kendileri açısından doğuracak hukuki sorumluluktan çekinerek karşılamakta. Kolluğun müdahalesi ve hukuki süreci başlatmak zor değil, biz işin kökenine inmek istiyoruz."

Osmaneli

Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal başkanlığında düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Kamil Canbaz Karakol Amiri Komiser Yılmaz Türk, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ünal, konunun hem kanuni hem ahlaki yönden sıkı takipçisi olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şiddetin her türlüsü kötüdür. İnsanlık barış, kardeşlik ve huzur istiyorsa, cennetin kokusunu istiyorsa, cennet kimin ayaklarının altındaysa ona olması gereken saygıyı, hürmeti göstermek durumundadır. Kadına şiddetle alakalı tüm kurumlar ortak hareketle gerekli çalışmaları yapacak."